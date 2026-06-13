Lieberman: Makubaliano ya Amerika na Iran Ushindi Kamili kwa Tehran

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA akimnukuu Al-Mayadeen, Avigdor Lieberman, mwenyekiti wa chama cha Kizayuni cha Israel Beitenu, alisema kwamba makubaliano ya Amerika na Iran ni ushindi kabisa kwa mfumo unaotawala nchini Iran.

Aliongeza kuwa makubaliano haya ni janga kwa utawala wa Kizayuni.

Hapo awali, Barak Ravid, mwandishi wa kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni, akimnukuu afisa mmoja wa Marekani, alidai kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, akimwelekea Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala huo, alisisitiza kuwa makubaliano na Iran ni mazuri sana na kwamba wakati wa kumaliza vita umefika.

Ravid aliongeza kuwa Netanyahu hakujulishwa mapema kuhusu msimamo wa Trump kuhusu makubaliano na Iran na alishikwa na ghafla katika suala hili. Anajikuta katika hali ngumu.

Hii ni wakati misimamo na siasa za Washington na Tel Aviv kuhusu masuala mbalimbali, hasa hatua za uadui dhidi ya Iran, zinaratibiwa kikamilifu.