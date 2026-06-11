Iran, China na Urusi katika Baraza la Magavana la IAEA: Rasimu ya Azimio dhidi ya Iran ni ya Kisiasa na Haina Tija

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mabalozi wa Iran, China na Russia wametoa taarifa ya pamoja katika Baraza la Magavana la International Atomic Energy Agency (IAEA), wakieleza kuwa rasimu ya azimio dhidi ya Iran iliyowasilishwa na Marekani pamoja na nchi tatu za Ulaya (Ufaransa, Uingereza na Ujerumani) ni hatua ya kisiasa, isiyofaa kwa wakati huu na isiyo na manufaa ya kujenga.

Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, taarifa hiyo iliyosomwa na mwakilishi wa Urusi ilisema kuwa, licha ya kuwasilishwa kwa madai ya kumuunga mkono Mkurugenzi Mkuu wa IAEA, lengo halisi la rasimu hiyo ni kuongeza shinikizo dhidi ya Iran na kuzidisha hali tete iliyopo kwa sasa.

Nchi hizo tatu zilionya kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha ushirikiano kati ya IAEAna Iran, na kuhatarisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika kipindi hiki nyeti.

Taarifa hiyo pia ilibainisha kuwa Mkurugenzi Mkuu wa IAEA hakupendekeza Baraza la Magavana lichukue hatua yoyote katika ripoti yake kuhusu suala hilo. Kwa msingi huo, Iran, China na Urusi zilisema rasimu hiyo si ya wakati mwafaka, haina tija na imejengwa juu ya misingi ya kisiasa, huku zikizitaka nchi wanachama kuzingatia athari zake kwa makini na kutoiunga mkono.

Aidha, nchi hizo zilikataa msingi wa kisiasa wa ajenda inayohusu utekelezaji wa makubaliano ya dhamana za nyuklia, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons pamoja na maazimio ya Baraza la Usalama kuhusu Iran.

Zilisisitiza kuwa masharti yote ya Azimio 2231 yalimalizika rasmi tarehe 18 Oktoba 2025, na kwamba jaribio lolote la kuanzisha tena utaratibu wa “Snapback” ni batili na halina msingi wa kisheria.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Iran, China na Urusi zilieleza kuwa baadhi ya ripoti za Mkurugenzi Mkuu wa IAEA zimechukua mwelekeo wa kisiasa, na kupinga juhudi zozote za kupotosha nchi wanachama kuhusu programu ya nyuklia ya Iran.

Nchi hizo zilisisitiza tena kujitolea kwa Iran kwa misingi ya kutokuenesha silaha za nyuklia, huku zikitambua haki ya kila taifa kuendeleza na kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani.

Ziliongeza kuwa masuala yote halali yanapaswa kutatuliwa kupitia mazungumzo na diplomasia pekee.

Pia zilionya kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya usimamizi wa IAEA, pamoja na vitisho vya mashambulizi mengine, vinadhoofisha misingi ya Mkataba wa Kutokuenesha Silaha za Nyuklia na kuunda hali isiyo ya kawaida katika historia ya IAEA.

Mwisho, Iran, China na Urusi zilisema kuwa suluhisho la kudumu la hali ya sasa linaweza kupatikana tu kwa kusitishwa mara moja na kwa kudumu kwa mashambulizi yote, kuondolewa kwa vitisho vya mashambulizi zaidi, na kuheshimiwa kwa haki za msingi za nchi wanachama, ikiwemo haki ya kuendeleza na kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani.