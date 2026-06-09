Iran Yaikosoa Rasimu ya Azimio la Marekani katika Baraza la Magavana wa IAEA, Yataja Kuwa ya Kisiasa na ya Uchochezi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , Ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umeikosoa rasimu ya azimio iliyopendekezwa na Marekani pamoja na nchi tatu za Ulaya — United Kingdom, France na Germany — na ambayo imewasilishwa katika Sekretarieti ya International Atomic Energy Agency.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), ujumbe huo umeeleza katika waraka usio rasmi (Non-paper) uliosambazwa kwa wajumbe wa Baraza la Magavana kabla ya kura inayotarajiwa kufanyika kuhusu azimio hilo, kuwa rasimu hiyo ina malengo ya kisiasa na ya uchochezi.

Iran imeeleza kuwa hatua hiyo ni jaribio la kuhamisha wajibu wa vitendo vya uchokozi kutoka kwa wale wanaodaiwa kuwa washambuliaji kwenda kwa upande unaojiona kuwa mhanga wa mashambulizi hayo.

Katika waraka huo, Tehran imesisitiza kuwa tathmini ya kiwango cha utekelezaji wa wajibu wake chini ya Mkataba wa Dhamana Kamili wa IAEA haiwezi kufanywa bila kuzingatia mazingira ya sasa ya kiusalama pamoja na hali ya kipekee iliyosababishwa na mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya nyuklia ya Iran.

Ujumbe wa Iran umeongeza kuwa mazingira hayo yameathiri kwa kiasi kikubwa hali ya usalama wa nchi na hivyo yanapaswa kuzingatiwa katika mjadala wowote unaohusu wajibu na ushirikiano wa Iran na taasisi za kimataifa za nyuklia.

Kauli hiyo imekuja wakati Baraza la Magavana la IAEA likiendelea kujadili masuala yanayohusiana na programu ya nyuklia ya Iran, huku mvutano wa kisiasa kati ya Tehran na baadhi ya mataifa ya Magharibi ukiendelea kushika kasi.