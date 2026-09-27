Hezbollah: Nawaf Salam katika Umoja wa Mataifa hakusema hata neno moja kuhusu uvamizi wa Israeli

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu An-Nashra, Sayed Ibrahim al-Mousawi, mbunge wa Lebanon anayehusiana na kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani," alikosoa hotuba ya Waziri Mkuu wa nchi yake katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Aliona hotuba hii kama kupuuza uvamizi na uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon na hasara na uharibifu uliosababishwa nao, na akasema: Ilikuwa hotuba mbaya kama nini ambayo Waziri Mkuu alitoa katika Umoja wa Mataifa. Katika hotuba hii hakusemwa hata neno moja kuhusu uvamizi wa utawala wa Kizayuni na uvamizi wake katika ardhi za Lebanon. Hakuna jambo lolote kuhusu uhalifu dhidi ya raia, hasa watoto, na mauaji ya halaiki ya familia zilizoangamizwa kabisa, na hakuna kutajwa kwa uharibifu wa barabara na ardhi, kusawazisha vijiji na ardhi, kupiga mabomu hospitali, shule na vituo vya kiufundi, na kuangamiza miti ya mizeituni.

Al-Mousawi katika hotuba yake katika sherehe ya ukumbusho alisisitiza kwamba "serikali" kwa mujibu wa dhana yake na vipengele vyake, lazima iwe na sifa za msingi ambazo kichwa chake ni ulinzi wa taifa na kutetea taifa.

Akikosoa sera za utawala kuhusu upinzani, alisema: Ninyi ni "nguvu," si "serikali"; nguvu ya kiburi ambayo kwa uwepo wa Hezbollah au bila uwepo wake inafanya njama dhidi ya nchi yake.

Al-Mousawi mwishoni kuhusu jukumu la upinzani alisema: Wale waliosababisha kuendelea kwa serikali na kuihifadhi, walikuwa hawa wapiganaji na mashujaa; wale ambao kwa neema ya Mungu walishinda mwaka 2000 na kuweka siku ya sikukuu ya upinzani na uhuru, bila kudai chochote au kutaka sehemu ya ziada katika mamlaka.