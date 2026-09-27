Sardar Shekarechi: Licha ya hila za adui, Mlango wa Hormuz uko mikononi mwa Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Sardar Abolfazl Shekarechi jioni ya Jumamosi katika mazungumzo maalum ya habari, wakati akikumbuka kumbukumbu ya mashahidi, hasa Bwana Shahidi Iran, alisema: Katika miongo mitano ya maisha ya Mapinduzi ya Kiislamu na uadui wa kiburi cha kimataifa dhidi ya nchi yetu, vita vya miaka minane vililazimishwa juu yetu chini ya uongozi wa Marekani na mfumo wa utawala na utawala wa Baath wa Iraq.

Aliongeza: Vita yenyewe si kitu kizuri, lakini licha ya hasara kubwa, viliimarisha taifa letu na kuliandaa kwa shida kubwa na mafanikio zaidi ya utukufu katika kutetea nchi.

Sardar Shekarechi aliendelea: Kutoka siku za kwanza za miaka minane ya utetezi mtakatifu, mamlaka ya vikosi vyetu vya jeshi iliundwa, kwa muda vikosi vyetu vya jeshi vilipata mwelekeo wa kukua kwa kisayansi na maendeleo wakati wa utetezi mtakatifu kutoka mwanzo wa vita hadi mwisho wa vita.

Alisema: Moja ya mafanikio muhimu ya utetezi mtakatifu, pamoja na neema za Mungu, ilikuwa uhamasishaji wa watu kama jambo lisilo na kifani. Uhamasishaji wa watu ulikuwa na jukumu kubwa katika mapigano na msaada wa watu katika vita.

Sardar Shekarechi alisisitiza: Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu baada ya ushindi wa mapinduzi lilikuwa jeshi lililoachiliwa kutoka kwa washauri wa Marekani, baadaye makamanda wa kiitikadi waliwekwa juu ya jeshi, na Walinzi wa Mapinduzi pamoja na jeshi waliundwa kama nguvu mpya na yenye nguvu, na tulifikia mamlaka ya mfano.

Msemaji wa vikosi vya jeshi alisema: Vikosi vya jeshi katika vita vilivyolazimishwa mwanzoni na wakati wa kutetea Iran vililenga kuongeza uwezo wa mapigano na kutumia teknolojia za kisasa za hivi karibuni, mfano wake halisi ulikuwa kuanza kwa utengenezaji wa makombora wakati wa vita na utawala wa Baath.

Aliongeza: Mabadiliko muhimu zaidi katika vikosi vya jeshi baada ya ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu yalikuwa mabadiliko ya mafundisho ya ulinzi kutoka vita vya kawaida hadi vita visivyo na usawa.