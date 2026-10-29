Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA-, eneo la Asia ya Magharibi linapitia mabadiliko kutoka katika kipindi cha usalama uliolazimishwa na mataifa ya Magharibi kuelekea mfumo mpya wa usalama unaotokana na mahitaji na maamuzi ya nchi za eneo hilo. Wakati sera za jadi za Washington na Tel Aviv zinakabiliwa na changamoto za kijeshi na kisiasa, mataifa ya kikanda yanaanza kuchukua nafasi mpya katika kuweka mipaka ya ushawishi wao.

Mabadiliko hayo yanaonekana katika kurejea kwa mazungumzo kwa kuzingatia masharti ya Iran, pamoja na uwezekano wa kuundwa kwa ushirikiano mpya kati ya Tehran, Ankara, Riyadh na Islamabad. Hali hii inaashiria kwamba mfumo mpya wa usalama wa eneo hilo hauwezi tena kusimamiwa kutoka Washington pekee, bali unachochewa na matukio ya uwanjani na mabadiliko ya uwiano wa nguvu kati ya mataifa ya kikanda.

Wakati huohuo, nyuma ya vita vya muda mrefu katika Asia ya Magharibi, kuna tofauti kubwa kati ya maamuzi ya kisiasa ya Donald Trump na ushauri wa taasisi za kijasusi za Marekani. Kwa kuwa maslahi binafsi ya viongozi wa Washington na Tel Aviv yanadaiwa kuhusishwa na uchaguzi na kuendeleza vita, swali muhimu limeibuka kuhusu hatima ya vita hivyo na uwezekano wa kupungua kwa ushawishi wa Marekani katika eneo hilo kutokana na matokeo ya mapigano.

Marekani imeshindwa kufikia malengo ya vita dhidi ya Iran na uwezo wake wa kijeshi umedhoofika

Katika muktadha huu, Gilbert Doctorow, mwandishi, mwanahistoria na mchambuzi wa masuala ya kimataifa, alizungumza na Shirika la Habari la ABNA kuhusu matokeo ya vita ambavyo mwanzoni vilitarajiwa kuwa vifupi na vya kuamua matokeo haraka, lakini baadaye vikageuka kuwa vita vya muda mrefu.

Akirejelea madai kwamba vyombo vya habari vya Magharibi vimekubali kuwa vita hivyo havikufanikiwa kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran, bali pia vilidhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi wa Marekani, Doctorow alieleza kuwa hali hiyo ni mfano wa makosa makubwa ya kimkakati yaliyofanywa na Washington katika historia ya hivi karibuni.

CIA iliionya Marekani kuhusu vita na Iran, lakini Trump akafuata tathmini za kijasusi za Israel

Doctorow alisisitiza kwamba kosa hilo la kimkakati linapaswa kuhusishwa na Rais wa Marekani, Donald Trump, badala ya timu yake ya kijasusi. Kwa mujibu wa maelezo yake, Shirika la Ujasusi la Marekani (CIA) lilimshauri Trump asiiingize nchi hiyo katika vita. Hata hivyo, badala ya kufuata tathmini za taasisi za kijasusi za Marekani, alifuata tathmini na ushauri wa taasisi za kijasusi za utawala wa Israel.

Aliendelea kusema:

“Hata hivyo, kuhusu Trump, hakuna jambo lolote ambalo matokeo yake yanaweza kuchukuliwa kuwa ya hakika kwa kutegemea tu jinsi linavyoonekana. Ndiyo, matokeo ya mwisho ya vita hivi yanaweza kuwa kuharibiwa kwa kambi za kijeshi za Marekani na, pengine, kuondoka kwa majeshi ya Marekani katika eneo ambalo sasa mipango mipya ya usalama inaundwa kwa ushiriki wa Uturuki na Pakistan.

“Pamoja na hayo, sishangai iwapo hilo ndilo hasa jambo ambalo Trump alilitaka tangu mwanzo. Inaonekana amedhamiria kuivunja NATO, na kuondoka kwa Marekani Mashariki ya Kati kunaweza kuwa sehemu ya mpango mpana wa kupanga upya mfumo wa dunia. Lengo la mpango huo ni kumaliza utawala wa kimamlaka wa Marekani na kuelekea katika kugawana maeneo ya ushawishi wa kimataifa kati ya China na Urusi.”

Trump atalazimika kukubali masharti ya Iran ili kumaliza vita

Akizungumzia kupita kwa miezi kadhaa tangu kuanza kwa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, mchambuzi huyo alisisitiza kwamba, licha ya kukiriwa mara kwa mara kuwa hakuna njia iliyo wazi ya kumaliza vita, Trump hatimaye atalazimika kukubali masharti makuu ya Iran ili kusitisha mzozo huo.

Kwa mujibu wa Doctorow, Trump ameahirisha kufanya uamuzi kuhusu suala hilo hadi baada ya uchaguzi.

Akizungumzia maoni ya wachambuzi wa kisiasa kwamba sera za Trump zinalenga kuidhibiti China, alisema kuwa mazungumzo kuhusu kuizuia China ni maneno tu. Aliongeza kuwa anaamini kwa nguvu kwamba Trump anataka mpango unaofanana na “Yalta 2”, ambapo dunia itagawanywa katika maeneo ya ushawishi ya Marekani, Urusi na China.

Hatima ya vita dhidi ya Iran imefungamana na maslahi ya uchaguzi ya Trump na Netanyahu

Doctorow alizungumzia maoni ya wachambuzi wengi kwamba Trump na Ikulu ya Marekani wameonyesha kutokuwa na msimamo thabiti mbele ya malengo binafsi ya Benjamin Netanyahu, pamoja na dhamira ya Washington ya kuendelea kutoa dhamana ya usalama kwa Israel bila masharti.

Kwa maoni yake, mwelekeo huo umeathiri kwa kiasi kikubwa sera za Marekani Mashariki ya Kati, kwa kuzifanya zitegemee zaidi siasa za ndani za makundi yenye misimamo mikali katika utawala wa Israel.

Akizungumzia uhusiano kati ya uchaguzi nchini Marekani na Israel, Doctorow alitaja maslahi binafsi ya Trump na Netanyahu kuwa miongoni mwa mambo yanayoathiri mwenendo wa vita dhidi ya Iran.

Alisema:

“Kwa mwonekano wa nje, Trump amekuwa chini ya ushawishi na udhibiti kamili wa Netanyahu. Hata hivyo, kama nilivyoeleza awali, kuhusu Trump, karibu hakuna jambo linaloweza kuchukuliwa kuwa la uhakika au la mwisho kwa kutegemea tu jinsi linavyoonekana.”

Mfumo mpya wa usalama katika Asia ya Magharibi utajengwa kwa ushiriki wa Iran

Mwisho, Doctorow alizungumzia kupungua kwa ushawishi wa jadi wa Magharibi katika Asia ya Magharibi na uwezekano wa kuundwa kwa mfumo mpya wa usalama unaotegemea makubaliano ya moja kwa moja kati ya mataifa yenye nguvu katika eneo hilo.

Alisisitiza kuwa eneo hilo liko karibu na kipindi cha mabadiliko mapya. Katika muktadha huo, hatua za nchi kama Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki za kuzingatia nafasi ya Iran, pamoja na ziara zao mjini Tehran kwa lengo la kupunguza mvutano wa kikanda, zinaweza kutazamwa kama ishara za juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kikanda.

Doctorow alisema:

“Bila shaka, tutashuhudia kuundwa kwa mfumo mpya wa usalama ambao utajengwa na mataifa yenye nguvu katika eneo hili, yakiwemo Iran.”