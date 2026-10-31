Rafiki Bora: Rafiki Unayemchagua Leo Anaweza Kujenga au Kuharibu Maisha Yako ya Kesho

Shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Makala hii inaeleza umuhimu wa kuchagua marafiki wema na madhara ya kuwa na marafiki wabaya katika maisha ya mwanadamu. Inasisitiza jinsi marafiki wanavyoweza kuathiri tabia, maadili, maamuzi na mustakabali wa maisha yetu. Pia, inawahimiza vijana kuepuka kufuata mkumbo wa marafiki, kusimamia misingi yao ya maadili na kuchagua marafiki wanaowasaidia kukua kiakili, kitabia na kiroho, kwa kuzingatia mafundisho ya Qur’ani Tukufu.

Kwa Jina la Allah, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

1. Utangulizi: Maisha na Urafiki

Maisha ya mwanadamu yamejengwa katika misingi ya mahusiano na mawasiliano baina yake na watu wengine. Hakuna anayeweza kuishi peke yake bila kuhitaji msaada, ushauri, faraja na ushirikiano wa wenzake. Miongoni mwa mahusiano muhimu katika maisha ya mwanadamu ni urafiki. Urafiki ni daraja linalounganisha nyoyo, ni chemchemi ya faraja wakati wa huzuni, na ni chanzo cha matumaini wakati wa kukata tamaa.

Hata hivyo, si kila mtu tunayekutana naye anastahili kupewa nafasi ya kuwa rafiki wa karibu. Baadhi ya watu huingia katika maisha yetu na kutuongoza kwenye mafanikio, huku wengine wakituvuta taratibu kuelekea kwenye majuto. Wapo wanaotutia moyo tunapokata tamaa, na wapo wanaotufanya tupoteze matumaini. Wapo wanaotukumbusha wajibu wetu, na wapo wanaotufanya tuusahau.

Kwa hiyo, kuchagua rafiki si jambo la mzaha wala uamuzi unaopaswa kufanywa kwa kufuata hisia pekee. Ni uamuzi unaoweza kuathiri tabia, fikra, maadili, mustakabali na hata hatima ya maisha yetu.

Kwa maneno mengine, rafiki unayemchagua leo anaweza kuwa sehemu ya sababu ya mafanikio au majuto yako ya kesho.

2. Rafiki ni Nani?

Rafiki ni mtu ambaye tuna uhusiano naye wa karibu unaojengwa katika misingi ya kuaminiana, kuheshimiana, kusaidiana na kushirikiana. Ni mtu ambaye tunaweza kushiriki naye mawazo, furaha, huzuni, changamoto na matarajio yetu.

Rafiki wa kweli si yule anayekuwepo wakati mambo yanapokuwa mazuri tu, bali ni yule anayesimama pamoja nawe hata pale maisha yanapokuwa magumu.

Urafiki wa kweli haupimwi kwa idadi ya simu tunazopigiana, ujumbe tunaotumiana au picha tunazopiga pamoja. Hupimwa kwa ubora wa tabia, uaminifu, ushauri na mchango ambao kila mmoja hutoa katika maisha ya mwenzake.

Mtu anaweza kuwa na marafiki wengi lakini akakosa hata mmoja wa kumweleza ukweli bila woga. Vilevile, mtu anaweza kuwa na marafiki wachache sana, lakini akawa na rafiki mmoja ambaye thamani yake ni kubwa kuliko kundi zima la watu wanaomzunguka.

Jambo la msingi si kuwa na marafiki wengi, bali ni kuwa na marafiki wenye sifa zinazostahili.

3. Umuhimu wa Kuchagua Rafiki kwa Makini

Kuchagua rafiki ni miongoni mwa maamuzi muhimu katika maisha, kwa sababu watu tunaokaa nao kwa ukaribu huathiri namna tunavyofikiri, tunavyozungumza, tunavyotenda na tunavyoichukulia dunia.

Mara nyingi, tabia za mtu huanza kufanana na tabia za watu anaoshirikiana nao kwa muda mrefu. Mtu anayekaa na watu wanaothamini elimu anaweza kuchochewa kupenda kusoma. Anayeshirikiana na watu wanaojali maadili anaweza kujifunza kujiheshimu na kuwaheshimu wengine.

Vivyo hivyo, anayezungukwa na watu wanaopenda udanganyifu, anasa zisizo na mipaka na vitendo vya kihuni anaweza kuanza kuviona vitendo hivyo kuwa vya kawaida.

Hii ndiyo sababu tunapaswa kuwachunguza watu tunaowapa nafasi katika maisha yetu. Hatupaswi kumchagua mtu kuwa rafiki kwa sababu tu ana mali, umaarufu, mavazi ya kuvutia au uwezo wa kutufurahisha. Tunapaswa kuangalia zaidi tabia yake, misimamo yake, maadili yake na namna anavyowatendea wengine.

Usichague rafiki kwa kuangalia anachomiliki; chagua rafiki kwa kuangalia anachokiamini, anachokifanya na mtu anayekufanya uwe.

4. Rafiki Mzuri ni Yupi?

Rafiki mzuri ni mtu anayekutakia kheri kwa dhati, anayefurahia mafanikio yako bila wivu, na anayekushauri kwa uaminifu unapokosea. Ni mtu ambaye hakulazimishi kufanya jambo baya ili kuthibitisha kuwa unampenda au unathamini urafiki wenu.

Rafiki mzuri anafahamu kwamba urafiki si umiliki. Hakudhibiti kwa hila, hakunyimi uhuru wa kufanya maamuzi sahihi, wala hakulazimishi kuacha misingi yako ya maadili kwa sababu tu yeye ana maoni tofauti.

Anapokuona ukielekea kwenye kosa, hakusukumii mbele ili akufurahishe. Badala yake, hujaribu kukuzuia kwa upole na kukueleza madhara yanayoweza kutokea.

Anapokuona umefanikiwa, hakutafuti sababu za kupunguza thamani ya mafanikio yako. Anapokuona umeshindwa, hakufanyi kuwa kichekesho cha wengine, bali hukusaidia kusimama tena.

Rafiki mzuri pia huhifadhi siri zako, huheshimu heshima yako na hakutumia udhaifu wako kama silaha ya kukushambulia. Anaweza kutofautiana nawe katika baadhi ya mambo, lakini tofauti hizo hazimfanyi akudhalilishe au kuvunja uaminifu uliopo baina yenu.

Kwa kifupi, rafiki mzuri si yule anayekubaliana nawe katika kila jambo, bali ni yule anayekupenda kiasi cha kukuambia ukweli hata pale ukweli huo unapokuwa mgumu kuupokea.

5. Rafiki Mbaya na Dalili Zake

Rafiki mbaya ni mtu ambaye urafiki wake unakuelekeza kwenye madhara, unakudhoofisha kimaadili au unakuzuia kufikia malengo yako mema. Si lazima awe mtu anayekuchukia waziwazi. Wakati mwingine, anaweza kukuonyesha tabasamu, kukusifia kupita kiasi na kujifanya anakupenda, huku akichangia kwa siri kuharibu maisha yako.

Miongoni mwa dalili za rafiki mbaya ni:

Kukushawishi kufanya mambo unayojua kuwa ni makosa.

Kukudharau unapokataa kushiriki katika vitendo visivyofaa.

Kufurahia unaposhindwa na kukuonea wivu unapofanikiwa.

Kukutumia kwa manufaa yake binafsi.

Kukufundisha kuwadanganya wazazi wako au kupuuza masomo.

Kukushawishi kukwepa majukumu na kutumia fedha bila mpango.

Kukufanya uwadharau watu wanaokutakia mema.

Dalili nyingine ni pale mtu anapokufanya uone aibu kuwa mwema. Ukisema hutaki kushiriki katika jambo lisilofaa, anakuita mwoga. Ukikataa kutumia mali kwa ubadhirifu, anakuita mchoyo. Ukisisitiza kuheshimu maadili yako, anakushutumu kuwa hujui kufurahia maisha.

Katika hali hiyo, ni muhimu kuelewa kwamba mtu anayekufanya uone aibu kwa kuchagua lililo sahihi huenda asiwe rafiki anayestahili kupewa nafasi ya karibu katika maisha yako.

6. Faida za Kuwa na Rafiki Mzuri

Kuwa na rafiki mzuri ni neema inayoweza kuchangia kwa kiasi kikubwa ustawi wa maisha ya mwanadamu. Rafiki wa kweli hutoa msaada katika nyakati ngumu, hutia moyo wakati wa kukata tamaa na kusaidia kutafuta suluhisho pale changamoto zinapoonekana kuwa kubwa kuliko uwezo wetu.

A. Huchochea ukuaji wa kiakili na kimaadili

Kupitia mazungumzo, uzoefu na ushauri wake, tunaweza kujifunza mambo mapya na kurekebisha kasoro zetu. Rafiki anayependa elimu anaweza kutuchochea kusoma vitabu, kujifunza lugha, kukuza vipaji na kuweka malengo yenye maana.

B. Hutusaidia kujitambua

Wakati mwingine, mtu anaweza kushindwa kuona makosa yake mwenyewe. Rafiki mwaminifu anaweza kutuonyesha udhaifu wetu kwa njia yenye heshima na kutusaidia kujirekebisha.

C. Hutupatia faraja na nguvu ya kuendelea

Tunapopitia matatizo ya kifamilia, kielimu, kiuchumi au kijamii, rafiki wa kweli anaweza kutusikiliza, kututia moyo na kutusaidia kutafuta njia ya kutoka katika hali hiyo.

D. Hujenga utamaduni wa kusaidiana

Urafiki mzuri huimarisha tabia ya kusaidiana, kushirikiana na kuwajali wengine. Mtu anayejifunza kuwathamini marafiki zake anaweza pia kujifunza umuhimu wa kuwaheshimu majirani, kuwasaidia wahitaji na kuchangia maendeleo ya jamii.

Kwa hiyo, rafiki mzuri si mtu wa kukaa naye na kucheka tu; ni mshirika wa safari ya maisha anayekusaidia kuwa mtu bora zaidi.

7. Madhara ya Kuwa na Rafiki Mbaya

Kama ambavyo urafiki mzuri unaweza kumuinua mtu, urafiki mbaya unaweza kumwangusha. Madhara yake wakati mwingine huanza kwa mambo yanayoonekana madogo, lakini baadaye hujikusanya na kuleta matokeo makubwa.

Mtu anaweza kuanza kwa kuambatana na rafiki anayepuuza masomo. Mwanzoni, huenda akakosa kipindi kimoja tu. Baadaye, huanza kukosa vipindi mara kwa mara, kupoteza muda wake katika mambo yasiyo na manufaa na hatimaye kushindwa kufikia malengo yake ya kielimu.

Vilevile, mtu anaweza kuanza kwa kushiriki katika uongo mdogo ili kumfurahisha rafiki yake. Baada ya muda, uongo huo unaweza kugeuka kuwa mazoea na kuharibu uaminifu wake mbele ya familia, walimu, wafanyakazi wenzake na jamii kwa ujumla.

Rafiki mbaya anaweza pia kumshawishi mtu:

Kutumia vileo au dawa za kulevya.

Kushiriki katika vitendo vya uhalifu.

Kuingia katika mahusiano yenye madhara.

Kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiria matokeo yake.

Madhara mengine ni kupoteza heshima, kuharibu uhusiano wa kifamilia, kupoteza fedha na fursa muhimu, pamoja na kupata msongo wa mawazo kutokana na matatizo yanayotokana na maamuzi yasiyo sahihi.

Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba wakati mwingine, mtu hutambua madhara ya urafiki mbaya baada ya kupoteza fursa nyingi ambazo zingeweza kubadilisha maisha yake.

Ndiyo maana ni busara kutafakari mapema badala ya kusubiri mpaka majuto yawe makubwa.

8. Kufuatilia Mkumbo wa Marafiki: Hatari ya Kupoteza Utambulisho Wako

Miongoni mwa changamoto zinazowakabili vijana ni tabia ya kufuata mkumbo wa marafiki. Hii ni hali ya mtu kuiga matendo, mitindo, maamuzi au misimamo ya kundi fulani kwa sababu tu watu wengine wanafanya hivyo, bila kutafakari kama anachokifanya ni sahihi au kina manufaa kwake.

Baadhi ya vijana hujihusisha na vitendo visivyofaa kwa kuogopa kuchekwa au kutengwa na wenzao. Wengine huiga mavazi, matumizi ya fedha, mienendo ya kimahusiano na tabia za mitandaoni ambazo hazilingani na uwezo wao au misingi yao ya maadili.

Katika hali hiyo, mtu huanza kuishi kwa kutafuta kukubalika na wengine badala ya kuishi kwa kufuata dhamiri na misingi yake.

Ni muhimu kufahamu kwamba wingi wa watu wanaofanya jambo fulani hauonyeshi moja kwa moja kuwa jambo hilo ni sahihi. Watu wengi wanaweza kukosea kwa wakati mmoja, na mtu mmoja anaweza kuwa sahihi hata kama kundi zima linampinga.

Vijana wanapaswa kujifunza kusema hapana pale inapohitajika. Kukataa kushiriki katika kosa si udhaifu; ni ishara ya ujasiri, kujitambua na uwezo wa kufanya maamuzi kwa kujitegemea.

Usikubali kuvunja misingi yako ili tu upate nafasi katika kundi fulani. Kundi linalokukubali kwa masharti ya kuharibu maisha yako halistahili kulipia kwa amani yako, heshima yako na mustakabali wako.

Ni afadhali usimame peke yako katika njia ya haki kuliko utembee na kundi kubwa kuelekea kwenye majuto.

9. Kuwa na Msimamo: Ujasiri wa Kusimamia Misingi Yako

Msimamo ni uwezo wa mtu kusimamia misingi, maadili na maamuzi yake sahihi hata anapokabiliwa na shinikizo kutoka kwa watu wengine. Mtu mwenye msimamo hafanyi jambo kwa sababu tu kila mtu analifanya, bali hutafakari, hupima matokeo na kuamua kwa kutumia akili na dhamiri yake.

Kuwa na msimamo hakumaanishi kukataa kila ushauri au kujiona bora kuliko wengine. Badala yake, kunamaanisha kuwa tayari kusikiliza maoni tofauti, kujifunza kutokana na makosa na kubadili msimamo pale unapogundua kuwa ulikuwa na taarifa zisizo sahihi.

Hata hivyo, mtu mwenye msimamo hataruhusu shinikizo la marafiki limlazimishe kuacha jambo analojua kuwa ni sahihi.

Kwa mfano:

Mwanafunzi mwenye msimamo anaweza kukataa kuiba mitihani hata kama marafiki zake wote wanashiriki katika udanganyifu.

Kijana mwenye msimamo anaweza kukataa kutumia dawa za kulevya hata kama anaambiwa kuwa kila mtu katika kundi lao anazitumia.

Mtu mwenye msimamo anaweza kuamua kutumia fedha zake kwa malengo yenye manufaa badala ya kuzitumia kwa matumizi yasiyo na tija ili tu kuwafurahisha wenzake.

Msimamo mzuri hujengwa kwa kujitambua, kuwa na malengo, kujifunza kutafakari matokeo ya maamuzi na kuwa tayari kubeba wajibu wa uchaguzi wetu.

Kumbuka kwamba si kila anayekupinga anakuchukia, na si kila anayekusifia anakutakia mema. Wakati mwingine, mtu anayekukosoa kwa nia njema anaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi katika maisha yako kuliko anayekusifia ili akufanye ukubali kila anachotaka.

10. Urafiki Katika Mtazamo wa Uislamu

Uislamu unathamini urafiki unaojengwa katika wema, uaminifu, uadilifu na kusaidiana katika mambo yenye manufaa. Rafiki hapaswi kuwa chanzo cha kumfanya mtu aache wajibu wake kwa Allah au kuwadhulumu wengine, bali anapaswa kumsaidia mwenzake katika mambo ya kheri.

Qur’ani Tukufu inatufundisha nini?

Allah (s.w.t.) anasema:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Enyi mlioamini! Mcheni Allah na kuweni pamoja na wakweli.”

(Qur’ani Tukufu, Suratu At-Tawbah, 9:119).

Aya hii inatukumbusha umuhimu wa kuwa pamoja na watu wa kweli na wenye uaminifu.

Aidha, Allah anasema kuhusu majuto ya mtu aliyefuata rafiki aliyempotosha:

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

“Ole wangu! Laiti nisingelimfanya fulani kuwa rafiki wa karibu!”

(Qur’ani Tukufu, Suratul-Furqan, 25:28).

Aya inayofuata inaeleza jinsi rafiki huyo alivyomkengeusha mtu kutoka katika ukumbusho wa Allah.

Aya hizi zinatufundisha kwamba urafiki una athari kubwa katika mwenendo wa mtu. Hata hivyo, wajibu wa kufanya maamuzi sahihi unabaki kwa kila mtu binafsi. Hatuwezi kuhalalisha makosa yetu kwa kuwalaumu marafiki pekee; tunapaswa pia kujitathmini na kuwajibika kwa uchaguzi wetu.

Kwa hiyo, rafiki anayefaa ni yule anayekusaidia kuimarisha maadili, kutimiza wajibu wako, kuwaheshimu wengine na kujenga maisha yenye manufaa duniani na Akhera.

11. Tunawezaje Kuchagua na Kudumisha Urafiki Bora?

Ili kujenga urafiki wenye manufaa, tunapaswa kuzingatia mambo kadhaa muhimu:

Kwanza: Chunguza tabia, si maneno pekee.

Tuchunguze tabia ya mtu badala ya kuvutiwa na maneno yake pekee. Maneno matamu yanaweza kuficha nia mbaya, lakini tabia hujidhihirisha zaidi kupitia matendo ya kila siku.

Pili: Angalia namna anavyowatendea wengine.

Tuangalie namna anavyowatendea watu wasioweza kumpa manufaa. Mtu anayewaheshimu wenye mamlaka lakini anawadharau maskini, wahitaji au watu wasiokuwa na ushawishi anaonyesha kuwa heshima yake inaweza kutegemea maslahi.

Tatu: Angalia anavyopokea mafanikio yako.

Rafiki wa kweli hufurahia tunapopiga hatua na hututia moyo tunapokutana na changamoto.

Nne: Jifunze kuweka mipaka.

Hata urafiki mzuri unahitaji kuheshimiana, kutunza siri, kuheshimu muda na kutambua kuwa kila mtu ana wajibu na maisha yake binafsi.

Tano: Kuwa rafiki mzuri wewe mwenyewe.

Hatupaswi kudai uaminifu kutoka kwa wengine huku sisi tukiwa wadanganyifu. Hatupaswi kutaka kuheshimiwa huku tukiwadharau wengine. Urafiki bora hujengwa na watu walio tayari kutoa kile wanachotarajia kupokea.

Mwisho: Jua wakati wa kuweka umbali.

Si lazima tuendelee na kila urafiki kwa sababu tu umedumu kwa miaka mingi. Ikiwa uhusiano fulani unatuingiza katika madhara yanayoendelea, tunapaswa kutafuta njia ya kuweka mipaka au kujitenga kwa heshima na busara.

12. Hitimisho: Chagua Rafiki Atakayekuongezea Thamani

Urafiki ni zawadi yenye thamani, lakini thamani yake hutegemea watu wanaoujenga na misingi inayouongoza. Rafiki anaweza kuwa mwalimu wa maisha, mshauri mwaminifu na mwenzi wa safari anayetusaidia kufikia malengo yetu. Vilevile, rafiki asiye na maadili anaweza kuwa chanzo cha kupoteza muda, kuharibika kwa tabia na kuingia katika matatizo ambayo yangeweza kuepukika.

Kwa hiyo, tusipime urafiki kwa muda tuliokaa pamoja, idadi ya picha tulizopiga, kiasi cha fedha tulichotumia pamoja au namna tunavyofurahiana. Tuuangalie kwa kuzingatia manufaa yake katika maisha yetu, ubora wa tabia zetu na namna unavyotusaidia kukua kama wanadamu.

Vijana wanapaswa kufahamu kuwa maisha yao ya baadaye yanajengwa na maamuzi wanayofanya leo. Kuchagua rafiki ni sehemu ya maamuzi hayo. Hivyo, ni muhimu kuwa na ujasiri wa kukataa shinikizo lisilofaa, kusimamia misingi ya haki na kuchagua marafiki wanaothamini elimu, maadili, uaminifu na maendeleo.

Usiwe mtu anayefuata mkumbo bila kutafakari. Usiaache malengo yako kwa sababu ya hofu ya kuchekwa. Usiruhusu tamaa ya kukubalika ikufanye upoteze utambulisho wako.

Chagua rafiki anayekusaidia kupanda, si anayekuvuta chini; anayekukumbusha wajibu wako, si anayekushawishi kuusahau; anayefurahia mwanga wako, si anayetamani uzime ili yeye aonekane.

Maisha ni safari, na marafiki ni baadhi ya watu tunaosafiri nao. Hatuwezi kudhibiti kila hatua ya safari, lakini tunaweza kuchagua kwa busara wale tunaowapa nafasi ya kutembea nasi.

Mwisho wa yote, urafiki bora si ule unaokufanya uwe maarufu mbele ya watu, bali ni ule unaokusaidia kuwa binadamu bora zaidi.

Imeandaliwa na: Al-Muhtaram Salum Bendera

30 / 10 / 2026