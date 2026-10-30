Trump: Iran haipaswi kupata silaha za nyuklia!

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al Jazeera, Donald Trump rais wa Amerika usiku wa kabla ya uchaguzi wa kati wa bunge la nchi hii mara nyingine katika hotuba ya propaganda aliahidi: Vita nchini Iran vitakwisha hivi karibuni na matokeo yake, bei ya petroli itapungua!

Rais wa Amerika bila kutaja tabia ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran alidai: Hatuwezi kuruhusu Iran kupata silaha za nyuklia; na vita hivi vitakwisha kwa namna yoyote ile.

Donald Trump ambaye anajitahidi kujisafisha kutoka kwenye orodha ya uhalifu alioufanya, kwa dai la kuchekesha alidai: Sikuanzisha vita na Iran; Iran kwa miaka mingi imekuwa na tabia ya uchokozi na imesababisha vifo vya Wamarekani wengi.

Trump alidai: Tunataka kupata uhakikisho kwamba Iran kamwe na chini ya hali yoyote haitapata silaha za nyuklia!

Amerika na utawala wa Kizayuni tarehe 9 Esfand 1404 walianza uvamizi dhidi ya Iran. Tehran pia kwa kujibu ilifanya mashambulizi. Pande zote mbili katikati ya Khordad zilifikia makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini baada ya muda baada ya ukiukwaji wa ahadi kutoka upande wa Amerika mashambulizi ya pande zote yalianza tena. Licha ya kusitishwa kwa mapigano ya moja kwa moja, mzozo unaendelea bila makubaliano ya mwisho na Washington kwa mtazamo wake inaendelea na shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran.