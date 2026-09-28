Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA: Katika siku ngumu za vita, daima huwa kuna swali moja akilini mwa mwanadamu: Wakati adui anapoonekana kuwa na nguvu zaidi, wakati vifaa ni vichache na njia zimefungwa, ni jambo gani linaweza kuifanya jamii ibaki imara?

Ulinzi Mtakatifu ulikuwa na jibu la wazi kwa swali hili: Mwenyezi Mungu.

Lakini (nusra au) msaada wa Mwenyezi Mungu unamaanisha nini?

Haimaanishi kwamba kila mara jambo litatokea kutoka mbinguni na kila kitu kitabadilika ndani ya usiku mmoja. Wakati mwingine, msaada wa Mwenyezi Mungu hujitokeza katika mkono ule ambao, licha ya uchovu, huinuka tena. Huonekana katika mpiganaji ambaye, licha ya hofu, husonga mbele. Huonekana katika mama ambaye moyo wake hutetemeka, lakini humsindikiza mwanawe kwenda kutetea haki.

Msaada wa Mwenyezi Mungu wakati mwingine hujidhihirisha katika uamuzi sahihi, moyo imara na umoja wa watu.

Mwenyezi Mungu ameahidi:

«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ»

“Mkiinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, Yeye atawasaidieni.”

Aya hii si kwa ajili ya siku za vita pekee. Ni kanuni ya kudumu.

Mwanadamu anapochukua hatua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anapochagua kutekeleza wajibu wake badala ya kutafuta starehe yake mwenyewe, anapokataa kupoteza matumaini wakati wa matatizo, na anaposimama kwa ajili ya haki, ndipo anapoelewa vizuri zaidi maana ya msaada wa Mwenyezi Mungu.

Mpiganaji aliyesimama katika mstari wa mbele hakupigana kwa silaha yake pekee; alipigana kwa tawakkul.

Mama aliyesubiri kwa miaka mingi hakusubiri tu; kwa subira yake, alikuwa na sehemu katika uwanja huu.

Shahidi aliyetoa maisha yake hakufanya uamuzi wa kibinafsi pekee; kwa ikhlasi yake, aliifanya sehemu ya taifa lake ijivunie.

Na watu waliobaki pamoja katika siku ngumu zaidi, walionyesha kwamba kusimama imara kunaweza kuwa miongoni mwa vielelezo vya msaada wa Mwenyezi Mungu.

Leo pia, ingawa nyanja zimebadilika, kanuni ya Mwenyezi Mungu haijabadilika.

Katika siku ngumu, huenda jambo la kwanza ambalo adui akataka kutunyang’anya likawa matumaini. Tukipoteza matumaini, kabla hata hawajatushinda, tutakuwa tayari tumeondoka wenyewe katika uwanja wa mapambano.

Kwa sababu hiyo, leo pia tunahitaji tawakkul, subira, ikhlasi, kufanya kazi na kusimama imara.

Msaada wa Mwenyezi Mungu ni sehemu ya wale wanaobaki uwanjani.

Hikaya bado inaendelea…

Jana tulimwona Mwenyezi Mungu katika ukombozi wa Khorramshahr; leo pia tunapaswa kuona mkono wa Mwenyezi Mungu katikati ya matatizo na kutekeleza wajibu wetu.

Huenda wakati mwingine tukawa tunasubiri muujiza, wakati Mwenyezi Mungu ametutaka sisi wenyewe tuchukue hatua ya kwanza.

Tuchukue njia;

Tusimame imara;

Tuyalinde matumaini yetu;

Na tuamini kwamba tukisimama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatutabaki peke yetu.