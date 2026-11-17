Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ayatollah Abdullah Jawadi Amuli ametoa salamu za rambirambi kufuatia kufariki dunia kwa Marjaa mkubwa wa Kishia, Ayatullah Al-Udhma Hussein Wahid Khorasani (RA), akieleza kuwa kifo chake ni msiba mkubwa na tukio lenye huzuni katika historia.

Ifuatayo ni tafsiri ya ujumbe wake rasmi wa rambirambi:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na hakika kwake Yeye tutarejea.

Kufariki dunia kwa Marjaa mwenye heshima kubwa, Ayatullah Al-Udhma Wahid Khorasani (Mwenyezi Mungu aitakase roho yake), ni msiba mzito na tukio la kusikitisha katika historia.

Natoa salamu za rambirambi na pole za dhati kwa msiba huu mkubwa kwa:

Makao matukufu ya Hazrat Wali Al-Asr, Imam Mahdi (AJ).

Marjaa wa kidini katika ulimwengu wa Kiislamu.

Vyuo vya kidini (Hawza Ilmiyya).

Umma wa Kiislamu na wafuasi wa Wilaya ya Ahlul-Bayt (AS).

Hasa ninatoa pole kwa wana wa Marjaa huyo mtukufu, ambao ni miongoni mwa walimu mashuhuri katika elimu ya Fiqhi.

Ninamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu ampe marehemu daraja za juu katika Pepo, na aijaalie familia yake tukufu subira njema katika kukabiliana na msiba huu mkubwa.

Jawadi Amuli

Tarehe (17 Novemba 2026).

Ujumbe mkuu wa rambirambi

Katika ujumbe huu, Ayatullah Jawadi Amuli amesisitiza mambo matatu muhimu:

Ukubwa wa msiba: Kifo cha Ayatullah Wahid Khorasani ni pengo kubwa katika historia ya ulimwengu wa Kiislamu. Nafasi yake ya kielimu: Amewataja wana wa marehemu kuwa ni walimu mashuhuri wa elimu ya Fiqhi, jambo linaloonesha urithi wa kielimu ulioachwa na familia hiyo. Dua na rambirambi: Amemuombea marehemu daraja za juu na familia yake subira njema.

Mwenyezi Mungu amrehemu Ayatullah Al-Udhma Hussein Wahid Khorasani na atujaalie kunufaika na urithi wake wa kielimu na kiroho. Amina.