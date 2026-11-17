Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as)-ABNA-, Rais wa Marekani, Donald Trump, amesema kuwa wakati wa ziara yake nchini China atajadili masuala ya upokonyaji wa silaha za nyuklia pamoja na masuala yanayohusu Iran, Urusi na Ukraine.

Trump alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, ambapo pia alizungumzia vita vya Ukraine, uwezekano wa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini na masuala mengine ya kisiasa na kiusalama.

1. Trump: Putin anaweza kutoa baadhi ya makubaliano kuhusu vita vya Ukraine

Akizungumzia vita vya Ukraine, Trump alisema anaamini kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza kutoa baadhi ya makubaliano au kufanya maridhiano kuhusu vita hivyo.

Hata hivyo, aliongeza kuwa Putin anaweza pia kuchukua msimamo mkali zaidi katika suala hilo.

Kauli hiyo inaonesha kuwa suala la vita vya Ukraine litakuwa miongoni mwa mada zinazoweza kujadiliwa katika mazungumzo yake nchini China.

2. Uwezekano wa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini

Trump alisema kuwa kuna uwezekano wa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini wakati wa ziara yake nchini China.

Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi kuhusu muda au mazingira ya uwezekano wa mkutano huo.

3. Trump azungumzia madai ya ujasusi yanayomhusu mwanamke mwenye uhusiano na Jensen Huang

Akizungumzia suala la utata linalomhusisha Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni ya Nvidia, Jensen Huang, Trump alitoa kauli kuhusu madai ya ujasusi dhidi ya wanawake wanaotoka China na kuingia Marekani.

Alisema:

"Kila mwanamke mrembo anayekuja nchini mwetu kutoka China, wanasema kuwa ni jasusi."

Trump aliongeza:

"Sijui kama mwanamke yule aliyekuwa na uhusiano na Jensen Huang alikuwa jasusi au la. Kwa kweli, sijui hilo."

Kauli hiyo ilitolewa katika muktadha wa maswali kuhusu madai ya ujasusi, lakini Trump hakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo.

4. Trump ajibu swali kuhusu uwezekano wa ndege zisizo na rubani za Iran kumshambulia

Katika sehemu nyingine ya mazungumzo na waandishi wa habari, mwandishi mmoja alimuuliza Trump kama ana wasiwasi kwamba ndege zisizo na rubani za Iran (drones) zinaweza kumlenga na kumshambulia.

Trump alijibu kwa kusema:

"Mimi nina wasiwasi kuhusu wewe, kwa sababu ikiwa wao wataniangamiza, basi na kazi yako itakuwa imeisha pia. Kuwa mwangalifu."

Jibu hilo lilikuwa katika mfumo wa mzaha wenye ujumbe wa tahadhari kwa mwandishi aliyemuuliza swali hilo.

5. Trump akataa kuwajibika kuhusu kusimamishwa kwa safari za ndege nchini Marekani

Akijibu swali la mwandishi kuhusu jukumu analobeba katika kusimamishwa kwa safari za ndege siku ya Ijumaa nchini Marekani, Trump alisema:

"Mimi sitachukua jukumu lolote."

Hata hivyo, hakutoa ufafanuzi zaidi kuhusu sababu za kauli hiyo wala mazingira ya kusimamishwa kwa safari hizo.