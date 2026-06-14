Hezbollah Yatangaza Mashambulizi 22 Dhidi ya Vikosi vya Israel Kusini mwa Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Harakati ya Hizbullah ya Lebanon imetangaza kutekeleza operesheni 22 za kijeshi dhidi ya vikosi na maeneo ya jeshi la Israel kusini mwa Lebanon, ikisema mashambulizi hayo yalifanyika kwa lengo la kuilinda Lebanon na wananchi wake pamoja na kujibu ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaodaiwa kufanywa na Israel.

Katika taarifa yake, Hizbullah ilieleza kuwa wapiganaji wake walilenga mikusanyiko ya wanajeshi na magari ya kijeshi ya Israel katika maeneo mbalimbali, yakiwemo Majdal Zoun, Kfartibnit, Maroun al-Ras, Odaisseh, Mays al-Jabal na Al-Khiyam, kwa kutumia makombora, ndege zisizo na rubani (drones) za kujitoa mhanga pamoja na mizinga.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, moja ya operesheni kubwa ilihusisha kikosi cha askari wa Israel kilichojaribu kupenya usiku kupitia mhimili wa Arnoun - Al-Zafata kuelekea eneo la mpakani karibu na Kfartibnit. Hizbullah ilisema kikosi hicho kiliingia katika mtego uliokuwa umeandaliwa mapema, ambapo vilipuzi vililipuliwa na baadaye kikashambuliwa kwa silaha za kati na mizinga ya harakati hiyo, hali iliyokilazimu kujiondoa.

Hizbullah pia ilidai kuwa wapiganaji wake walipambana uso kwa uso na kikosi kingine cha Israel kilichoingia katika mji wa Majdal Zoun, na kwamba mapigano hayo yalidumu kwa saa mbili. Harakati hiyo ilisema magari kadhaa ya kijeshi yaliyokuwa yakiambatana na kikosi hicho yaliharibiwa.

Aidha, Hizbullah ilitangaza kushambulia magari mbalimbali ya kijeshi ya Israel, ikiwemo aina za "Yagi", "Namira", "Humvee" na tingatinga la kijeshi, kwa kutumia ndege zisizo na rubani za aina ya Ababil, pamoja na kulenga kituo cha uongozi cha Israel karibu na Yahmar al-Shaqif na kudai kupata majeruhi wa upande wa Israel.

Katika taarifa hiyo, Hizbullah pia ilisema ilifanikiwa kulazimisha ndege isiyo na rubani ya Israel ya aina ya Hermes 450 kuondoka katika anga la Iqlim al-Tuffah baada ya kuilenga kwa kombora la ardhini kwenda angani.

Harakati hiyo ilihitimisha kwa kusisitiza kuwa itaendelea kutetea ardhi na wananchi wa Lebanon, ikisema operesheni zake zinalenga kukabiliana na mashambulizi ya Israel na kuzuia kufikiwa kwa malengo yake ya kijeshi nchini humo.