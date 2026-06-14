Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa taarifa na uchambuzi wa kisiasa, hatua za mashambulizi dhidi ya maeneo ya kusini mwa Beirut zimeelezwa kuwa ni sehemu ya mfululizo wa mivutano inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo hali ya usalama inaendelea kuwa tete licha ya uwepo wa makubaliano mbalimbali ya kikanda.

Uhalisia unaeleza kuwa upande wa Israel unaendelea kutekeleza mashambulizi yake katika mji mkuu wa Lebanon, huku ukisisitiza kuwa haubebi uzito wa makubaliano yoyote ya kikanda, na unaona Lebanon kama uwanja wa wazi wa operesheni za kijeshi.

Katika muktadha huo, inaelezwa kuwa Harakati ya Mapambano (Muqawama) nchini Lebanon inabeba jukumu na uhalali wa kujihami na kuzuia kile kinachoelezwa kuwa jaribio la kulazimisha “mlinganyo mpya wa usalama” katika eneo hilo.

Uchambuzi huo pia unaonyesha kuwa uzoefu wa miezi 15 ya mapigano hauwezi kurudiwa chini ya majina au sura mpya za kisiasa au kijeshi, bali hali halisi ya uwanja wa mapambano imebadilika na inahitaji uelewa mpya wa kimkakati.

Aidha, inaelezwa kuwa Tehran inaelewa kwa kina mwelekeo huu wa matukio, na kwa upande mwingine hata baadhi ya wadau wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani, wanafahamu hali hiyo. Hata hivyo, inasemekana kuwa changamoto kubwa inabaki kwa uongozi wa kisiasa mjini Beirut ambao bado haujafikia uelewa wa kina wa mabadiliko hayo ya kikanda.

Kwa ujumla, uchambuzi huo unasisitiza kuwa mvutano unaoendelea Lebanon ni sehemu ya picha kubwa ya kisiasa na kijeshi ya eneo hilo, ambapo maamuzi ya kisiasa, usalama na uhalisia wa uwanja wa mapambano vinaendelea kugongana kwa kasi kubwa.