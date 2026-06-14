Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (s): Iran Itaendelea Kuimarisha Uwezo Wake kwa Azma Kubwa Zaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (s), Meja Jenerali Ali Abdollahi, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kusonga mbele katika njia ya heshima, usalama, maendeleo na kujitegemea kwa azma kubwa zaidi kuliko wakati wowote uliopita.

Katika taarifa aliyotoa kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kuuawa shahidi kwa Meja Jenerali Ali Shadmani na mashahidi wengine wa Iran, Abdollahi alisema siku hiyo inaadhimisha mwanzo wa kile alichokiita ulinzi mtakatifu wa wananchi wa Iran dhidi ya vita na mashambulizi ya kigaidi yaliyochukua siku 12, ambayo kwa mujibu wake yalifanywa na muungano wa utawala wa Kizayuni na Marekani.

Alisema kumbukumbu hiyo ni alama ya uthabiti wa taifa la Iran, ambalo limeonyesha kuwa haliko tayari kufanya mapatano yanayohatarisha usalama, uhuru na heshima yake ya kitaifa licha ya mashinikizo yoyote.

Kamanda huyo alimkumbuka Meja Jenerali Ali Shadmani, aliyekuwa Kamanda wa zamani wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiyaa (s), akimtaja kuwa alikuwa kiongozi mwenye imani, mwenye maono ya kimkakati na aliyejitolea maisha yake katika kuitetea Uislamu, Mapinduzi ya Kiislamu na taifa la Iran.

Aidha, alisisitiza kuwa ujumbe wa mashahidi wa Iran kwa wananchi na maadui wa nchi hiyo ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu itaendelea kuimarisha uwezo wake kwa kutegemea imani ya dini, rasilimali watu wenye kujitolea, uwezo wa kitaifa wa ulinzi na mshikamano wa wananchi.

Abdollahi alihitimisha kwa kusema kuwa Iran itaendelea kuimarisha nguzo zake za nguvu, usalama na maendeleo, na kwamba safari ya taifa kuelekea ustawi na uwezo mkubwa zaidi itaendelea kwa azma na dhamira iliyoimarika zaidi.