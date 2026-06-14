IRGC: Vikosi vya Iran Viko Tayari Kujibu Uchokozi Wowote kwa Nguvu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Kamanda wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Vikosi vya Iran Viko Tayari Kujibu Uchokozi Wowote kwa Nguvu

Naibu Kamanda wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) anayeshughulikia masuala ya kisiasa, Brigedia Jenerali Yadollah Javani, amesema vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viko katika hali ya utayari wa juu kujibu kwa uthabiti uchokozi wowote utakaolengwa dhidi ya taifa hilo.

Brigedia Jenerali Javani alisisitiza kuwa nguvu kubwa ya Iran haitegemei makombora wala ndege za kivita pekee, bali msingi wake ni imani, itikadi na mshikamano wa wananchi wa Iran.

Aidha, alisema kuwa diplomasia na uwezo wa kijeshi vinafanya kazi kwa pamoja katika kulinda maslahi ya taifa na kuhakikisha haki za wananchi wa Iran zinatetewa kwa njia zote zinazostahili.

Aliongeza kuwa Iran itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kujilinda huku ikitumia pia njia za kisiasa na kidiplomasia ili kulinda uhuru, usalama na maslahi ya wananchi wake.