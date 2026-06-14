Pakistan: Sherehe ya kutia saini makubaliano ya Amerika-Irani itafanyika Islamabad

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan leo Jumamosi alitangaza: "Kesho Islamabad itafanya sherehe ya teknolojia ya video ya kusainiwa kwa kielektroniki kwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Irani."

Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu (Irani) hapo awali, akizungumzia uwezekano wa safari ya ujumbe wa mazungumzo wa Irani kwenda Geneva au Islamabad ndani ya siku mbili zijazo ili kukamilisha mkataba wa kueleweana unaodaiwa wa Islamabad, alisema: "Kuhusu wakati halisi wa utiaji saini, tunapaswa kusubiri; ingawa hatuna mpango wa kusafiri kwenda Geneva au mahali pengine ndani ya siku moja au mbili zijazo."