Makubaliano ya Irani na Marekani ndio mhimili wa mashauriano ya mawaziri wa mambo ya nje wa Saudia na Pakistan

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Saudia "WAS", Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, katika mazungumzo ya simu na Muhammad Ishaq Dar, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, alijadili mabadiliko ya hivi karibuni ya kikanda na juhudi zinazoendelea katika eneo hili.

Kutajwa na "WAS" kunarejelea juhudi za upatanishi za Pakistan za kufikia mkataba wa kueleweana kati ya Irani na Marekani, ambazo zimekuwa zikiendelea kwa wiki kadhaa.

Ishaq Dar saa chache zilizopita pia alizungumza kwa simu na mwenzake wa Misri, Badr Abdelaty, kuhusu makubaliano yanayowezekana kati ya Irani na Marekani.

Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, saa chache zilizopita alitoa msimamo wake kuhusu Irani.

Waziri Mkuu wa Pakistan akielezea utabiri wake, alisema: "Tumekaribia zaidi kuliko hapo awali kufikia makubaliano ya amani, na yanaweza kukamilika ndani ya saa 24. Tunajiandaa kwa sherehe ya kusainiwa kwa kielektroniki kwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Irani mara tu yatakapokamilika. Marekani na Irani zimefikia makubaliano juu ya mfumo wa makubaliano ya amani ambayo yatamaliza migogoro ya miezi kadhaa katika Mashariki ya Kati. Irani na Marekani zimefikia maandishi ya mwisho ya makubaliano ya amani."

Kwa upande mwingine, Muhammad Ishaq Dar, Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan, leo Jumamosi alizungumza kwa simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uswizi.

Alikaribisha maendeleo ya kupongezwa kuelekea maelewano kati ya Irani na Marekani na alielezea matumaini kwamba juhudi za Marekani na Irani zitasaidia kufikia amani na utulivu katika eneo hilo.