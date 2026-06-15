Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa shirika la habari la Abna, chaneli ya Kizayuni ya I24 News iliripoti kwamba mawaziri wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni wanaamini kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameshindwa kukiwanja cha vita cha Lebanon na ule wa Iran.

Katika ripoti hii imesemwa: „Lazima tukubali kwamba viwanja vya vita nchini Lebanon na Iran vina uhusiano wa moja kwa moja.“

Inafaa kukumbuka kwamba Iran imesisitiza mara kwa mara kwamba kusitishwa kwa vita katika nchi yake kunapaswa kujumuisha pia Lebanon, na kwamba kila uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya kitongoji cha kusini cha Beirut (Dahieh) utakabiliwa na majibu.

Hapo awali, Channel 14 ya televisheni ya utawala huo kwa mwitikio mkali na wa kiwango cha chini ilielezea siasa za hivi karibuni za Rais wa Marekani kama „pigo“ kwa maslahi ya Tel Aviv.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni kwa kuonyesha kutokuwa na uwezo wa kuchambua tabia mpya za Ikulu ya White House, vilikubali: „Lile ambalo Trump ametitendea ni tukio baya na la kusikitisha kiasi kwamba ni vigumu kuelezea na kufafanua ukubwa wake.“