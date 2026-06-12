Iran: Mashambulizi ya Marekani Dhidi ya Meli za Kibiashara Ni Tishio kwa Usafiri wa Baharini wa Kimataifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei, amesema kuwa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Marekani dhidi ya meli za kibiashara ni tishio kubwa kwa usalama wa usafiri wa baharini wa kimataifa.

Baghaei alitoa kauli hiyo siku ya Ijumaa kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa X, ambapo alichapisha picha ya gazeti la India lililoripoti kuhusu kile lilichodai kuwa ni mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli tatu za kibiashara za India tangu tarehe 8 Juni.

Kwa mujibu wa Baghaei, mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya angalau raia watatu wa India. Alisema vitendo hivyo ni matokeo ya sera ya Marekani ambayo aliitaja kuwa ni ya "ujambazi wa kutumia silaha na uharamia wa baharini."

Msemaji huyo alionya kuwa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara yanahatarisha uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa njia za kimataifa za biashara, akitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani na utulivu katika bahari za dunia.