Jarida la Foreign Affairs: "Uwezo wa Marekani Hautoshi Tena Kutimiza Malengo Yake ya Kimataifa"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, jarida la Foreign Affairs limechapisha uchambuzi unaodai kuwa uwezo wa kijeshi wa Marekani hauwezi tena kuendana na malengo yake ya kimataifa, hasa katika kulinda njia muhimu za usafiri wa baharini duniani.

Uchambuzi huo unarejelea hali ya mvutano katika Mlango Bahari wa Hormuz na kuongezeka kwa vitisho dhidi ya njia za kimkakati za usafiri wa majini, ukisema kuwa ubora wa kijeshi wa Marekani hautoshi tena kudumisha utaratibu wa baharini na kuhakikisha usalama wa meli za biashara duniani kote.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, hali hiyo inaonyesha pengo linalozidi kuongezeka kati ya matarajio ya Washington ya kuendelea kuwa nguvu kuu ya kimataifa na uwezo wake halisi wa kukabiliana na changamoto mpya za kiusalama katika enzi ya matumizi ya ndege zisizo na rubani (drones), makombora ya gharama nafuu na kuongezeka kwa ushindani kutoka kwa madola ya kikanda.

Jarida hilo linaeleza kuwa mazingira mapya ya kimkakati yanahitaji tathmini upya ya sera za Marekani, kwani teknolojia mpya na mabadiliko ya mizani ya nguvu duniani yamefanya iwe vigumu kwa Washington kudhibiti usalama wa bahari kwa kiwango ilichokuwa ikifanya hapo awali.