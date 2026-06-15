Umoja wa Mataifa: Makubaliano ya Iran na Marekani ni hatua ya kuamua kwa kufanikisha amani

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abna akimnukuu Al-Arabiya, António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, ameelezea makubaliano kati ya Iran na Marekani na kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz kuwa ni hatua ya kuamua kuelekea kufanikisha amani katika eneo hilo.

Alionyesha matumaini kwamba pande za makubaliano haya zitazingatia hali iliyojitokeza ili kuongeza juhudi katika kufikia suluhu la kudumu la migogoro ya kikanda.

Guterres pia alitaka kutumia fursa ya sasa kusaidia utulivu na kupunguza kiwango cha mivutano.