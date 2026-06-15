Uchina: Tunatumai pande zote zitajitolea kwa chaguo la amani

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abna akimnukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uchina ilitangaza: „Tunakaribisha kufikiwa kwa makubaliano ya maelewano (memorandum of understanding) kati ya Iran na Marekani kwa lengo la kukomesha vita.“

Wizara hiyo ilisisitiza: „Tunatumai pande zote zitajitolea kwa chaguo la amani kupitia mazungumzo na majadiliano.“

Wizara ya Mambo ya Nje ya Uchina iliongeza: „Tunatumai makubaliano ya maelewano kati ya Washington na Tehran yatatiwa saini kama ilivyopangwa. Kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz ni kwa manufaa ya nchi za eneo na jumuiya ya kimataifa.“