Uchina: Tunatumai pande zote zitajitolea kwa chaguo la amani

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abna akimnukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uchina ilitangaza: „Tunakaribisha kufikiwa kwa makubaliano ya maelewano (memorandum of understanding) kati ya Iran na Marekani kwa lengo la kukomesha vita.“
Wizara hiyo ilisisitiza: „Tunatumai pande zote zitajitolea kwa chaguo la amani kupitia mazungumzo na majadiliano.“
Wizara ya Mambo ya Nje ya Uchina iliongeza: „Tunatumai makubaliano ya maelewano kati ya Washington na Tehran yatatiwa saini kama ilivyopangwa. Kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz ni kwa manufaa ya nchi za eneo na jumuiya ya kimataifa.“
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