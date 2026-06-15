Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran: Adui Ametambua Lazima Aheshimu Taifa la Iran na Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran, Amir Hatami, amesema kuwa maadui wa Iran wamefikia hatua ya kutambua kwamba wanapaswa kuliheshimu taifa la Iran pamoja na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.



Jenerali Hatami alisema kuwa uthabiti wa wananchi wa Iran na uwezo wa nchi hiyo wa kujilinda umebadili mtazamo wa maadui, na kuwafanya watambue kuwa hawawezi kuipuuza Iran wala kupuuza mamlaka yake.



Alisisitiza kuwa Jeshi la Iran litaendelea kulinda uhuru, usalama na maslahi ya taifa, huku akieleza kuwa nguvu na mshikamano wa wananchi umechangia kuimarisha nafasi ya Iran katika kukabiliana na changamoto za kikanda na kimataifa.