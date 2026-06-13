Trump Atuhumiwa kwa Kauli Zenye Utata Kuhusu Makubaliano ya Iran na Matukio ya Ghuba ya Hormuz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kwa mujibu wa ripoti na vyombo vya habari vya kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amejibu kwa ukali taarifa zilizoibuliwa kuhusu vipengele vinavyodaiwa kuvuja vya makubaliano yanayoweza kufikiwa kati ya Marekani na Iran, akisisitiza kuwa madai hayo hayana uhusiano na makubaliano yoyote rasmi yaliyoandikwa katika mazungumzo ya kidiplomasia.

Trump pia ameripotiwa kutumia lugha kali na ya tuhuma dhidi ya timu ya Iran, akidai ukosefu wa nia njema katika mchakato wa mazungumzo, madai ambayo yameibua mjadala mpana wa kisiasa na kidiplomasia.

Aidha, baadhi ya ripoti zimedai kuwa Trump alitaja tukio linalohusiana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz, akidai kuwa Iran ilihusika katika vitendo hivyo—hata hivyo madai haya hayajathibitishwa kwa uhakika na pande huru.

Kwa upande mwingine, vyombo vya habari pia vimeripoti kuwa mvutano huo umeongezeka kufuatia tukio la hivi karibuni la mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara, ambapo inadaiwa kuwa vifo vilitokea, jambo lililosababisha hasira na taharuki katika baadhi ya nchi hususan India, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kubaini ukweli wa tukio hilo.