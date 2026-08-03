Ansarullah: Mabadiliko ya Kauli za Trump Yamesababishwa na Nguvu ya Uzuiaji ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hizam al-Asad, mjumbe mwandamizi wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Ansarullah ya Yemen, amesema mabadiliko ya msimamo na kauli za Rais wa Marekani Donald Trump kuelekea kutumia lugha ya amani yamechangiwa na kutambua ukweli wa hali ya kijeshi na kisiasa katika eneo hilo.

Al-Asad amesema kuwa Marekani imeanza kutambua uwezo wa uzuiaji wa Iran baada ya udhaifu wa baadhi ya uwezo wake wa kijeshi katika eneo hilo kuonekana. Kwa mujibu wake, hali hiyo imeathiri namna Washington inavyoshughulikia suala la Iran.

Amesisitiza kuwa Iran bado ina uwezo wa kuleta madhara kwa utawala wa Israel, maslahi na vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na miundombinu ya nishati katika eneo la Mashariki ya Kati.

Mwanasiasa huyo wa Ansarullah ameongeza kuwa: "Kila mara gharama za makabiliano zinapoongezeka, lugha ya vitisho huacha nafasi na lugha ya amani huanza kutumika."

Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mijadala kuhusu mabadiliko ya sera za Marekani katika eneo la Asia Magharibi na uwezekano wa kutumia njia za kidiplomasia badala ya mvutano wa kijeshi.