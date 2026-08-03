Mvutano Wazidi kati ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Israel Baada ya Jeshi Kukataa Amri ya Kufukuzwa kwa Kamanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - mgogoro mkubwa umezuka kati ya Waziri wa Ulinzi wa utawala wa Israel na uongozi wa jeshi la nchi hiyo, baada ya jeshi kupinga uamuzi wa waziri wa kumfukuza Kamanda wa Kikosi cha Kanda ya Kati.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, Waziri wa Ulinzi, Israel Katz, alitangaza kuwa amemwondoa kamanda huyo madarakani. Hata hivyo, jeshi la Israel lilikataa kutekeleza amri hiyo na kusisitiza kuwa waziri huyo hana mamlaka ya kisheria ya kufanya uamuzi wa aina hiyo.

Gazeti la Yedioth Ahronoth limeeleza kuwa tukio hilo ni miongoni mwa migongano mikubwa ya wazi iliyowahi kushuhudiwa katika miaka ya karibuni kati ya Waziri wa Ulinzi na uongozi wa jeshi la Israel.

Hadi sasa, Ofisi ya Waziri Mkuu wa utawala wa Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu mgogoro huo, huku wachambuzi wakisema hali hiyo inaonyesha kuongezeka kwa mvutano ndani ya taasisi za kisiasa na kijeshi za utawala huo.