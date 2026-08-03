Kanali Mstaafu wa Marekani: Shambulio Dhidi ya Iran Lingeweza Kuigeukia Marekani kuwa Janga Kubwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Kanali mstaafu wa Jeshi la Marekani, Daniel Davis, amepinga madai yaliyodai kuwa Iran ilimwomba Rais wa Marekani Donald Trump kuzuia shambulio na kuonyesha utayari wa kufanya mazungumzo.

Davis amesema madai hayo hayana msingi na ni ya kuchekesha. Kwa mujibu wake, kilichochangia zaidi kufutwa kwa mpango wa shambulio ni tahadhari zilizotolewa mara kwa mara na makamanda pamoja na maafisa wa kijeshi wa Marekani kuhusu athari ambazo hatua hiyo ingeweza kuisababishia Marekani.

Ameeleza kuwa viongozi wa kijeshi walionya kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yangeweza kuigeukia Marekani na kusababisha janga kubwa la kijeshi na kiusalama, jambo ambalo hatimaye lilimfanya Rais Trump kutafakari upya uamuzi wake.

Daniel Davis alihitimisha kwa kusema kuwa, kwa mtazamo wake, Trump alifanya uamuzi wa busara kwa kufuta amri ya shambulio, akiamini kuwa hatua hiyo iliepusha Marekani na matokeo ambayo yangeweza kuwa mabaya sana.