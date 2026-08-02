"New York Times: Washirika wa Amerika Wana wasiwasi wa Kushindwa Dhidi ya Iran"

Kwa mujibu wa shirika la habari Abna, gazeti la New York Times liliripoti kwamba washirika wa Amerika wana wasiwasi kwamba vita dhidi ya Iran vinaweza kuelekea kushindwa kwa kimkakati.

Kulingana na ripoti hii, washirika wa Amerika wana hofu kwamba kushindwa kuleta mabadiliko endelevu nchini Iran kumefunua udhaifu ambao Urusi na China wataukaribisha.

Katika ripoti hii imesemwa: Washirika hawa wamekiri kwamba malengo ya Trump ya kuchochea vita dhidi ya Iran bado hayajatimizwa. Wakati huo huo, jeshi la Amerika linakabiliwa na upungufu wa akiba ya silaha.

Kulingana na ripoti hii, pia wamekiri kwamba vita hivi vimeweka Marekani na Israel katika msimamo dhaifu zaidi, na wanalaumiana kwa hali hii. Wakati huo huo, makombora na ndege zisizo na rubani zinaendelea kutishia kambi za Marekani katika eneo lote.