Mbunge wa Marekani Atoa Wito wa Kujiondoa Kwenye Vita dhidi ya Iran Kabla Gharama Hazijawa Kubwa Zaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mbunge wa Marekani Thomas Massie ametoa wito kwa viongozi wa nchi hiyo kujiondoa katika mzozo wa kijeshi dhidi ya Iran kabla hali haijabadilika na Tehran kupata nguvu na ushawishi mkubwa zaidi.



Katika ujumbe wake, Massie ameonya kuwa Marekani inakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri uwezo wake wa kuendelea na vita, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa hifadhi za kimkakati za mafuta, kupungua kwa rasilimali za mifumo ya ulinzi wa makombora katika eneo hilo, pamoja na mabadiliko yanayoendelea katika mazingira ya kisiasa.



Mbunge huyo amesisitiza kuwa hatua ya busara ni kuondoka kwenye mzozo huo mapema, akieleza kuwa kuendelea kwa mapambano kunaweza kuongeza gharama za kiusalama, kiuchumi na kisiasa kwa Marekani.



Massie, ambaye mara kadhaa amekuwa akikosoa sera za kijeshi za Washington nje ya nchi, amesema viongozi wa Marekani wanapaswa kuzingatia maslahi ya muda mrefu ya nchi hiyo badala ya kuingia katika migogoro yenye madhara makubwa.