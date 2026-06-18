Maelezo ya Shehbaz Sharif kuhusu Kusainiwa kwa Maelezo ya Mapatano ya Islamabad

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna" kwa kunukuu mtandao wa "Al-Jazeera", Shehbaz Sharif akirejelea jukumu la Islamabad katika mchakato huu alisema: "Marais wa Marekani na Iran wamesaini maelezo ya mapatano kama nilivyoidhinisha kama mpatanishi."

Waziri Mkuu wa Pakistan pia alisisitiza kwamba maelezo ya mapatano ya Islamabad yataanza kutumika mara moja.

Kwa mujibu wa maneno yake, katika hatua ya kwanza, Iran itafungua mara moja Mlango wa Hormuz, na Marekani kwa upande wake itafuta moja kwa moja kizuizi cha baharini.

Pia alishukuru Qatar kwa jukumu lake katika kuendeleza makubaliano haya na akasema: "Ningependa kutoa shukrani maalum kwa juhudi za dhati na ushiriki wa kujenga wa uongozi wa Qatar katika kusaidia kufikia hatua hii."

Waziri Mkuu wa Pakistan pia alidai kwamba kujitolea kwa Donald Trump kwa diplomasia na upendeleo wake kwa ufumbuzi wa amani kulisaidia kukomesha mzozo huu.