Trump: Tumesaini maelezo ya mapatano

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna", mwandishi wa tovuti ya habari "Axios" aliripoti kwa kunukuu maafisa wa Marekani kwamba nchi hii na Iran leo zimesaini kwa njia ya kielektroniki maelezo ya mapatano kuhusu kumaliza vita.

Axios pia ilitangaza kwamba maelezo haya ya mapatano yameanza kutumika baada ya saini ya kielektroniki.

Axios pia iliripoti kwamba Trump alisaini kibinafsi nakala ya maelezo ya mapatano na Iran wakati wa chakula cha jioni na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika Jumba la Versailles, na picha ya makubaliano yaliyotiwa saini ilitumwa kwa Iran na nchi za upatanishi.

Ofisa wa Ikulu ya Marekani ambaye jina lake halikutajwa pia aliiambia mtandao wa Al-Mayadeen kwamba Marekani na Iran usiku huu wamesaini kwa njia ya kielektroniki maelezo ya kumaliza vita na makubaliano haya yameingia katika awamu ya utekelezaji.

Shirika la habari la Reuters pia liliripoti kwa kunukuu ofisa wa Ikulu ya Marekani kwamba Trump alisaini maelezo ya mapatano na Iran.