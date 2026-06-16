Iran yasema vikwazo vya baharini vya Marekani vimeondolewa katika bandari zake

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kutoka A FP (Agence France-Presse), Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa kizuizi cha baharini kilichowekwa na Marekani dhidi ya bandari za Iran kimeondolewa, hatua ambayo inaashiria mabadiliko mapya katika mazingira ya kisiasa na kiuchumi kati ya Tehran na Washington.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la AFP na kunukuliwa na maafisa wa Iran, hatua hiyo inachukuliwa kuwa sehemu ya mchakato mpana wa utekelezaji wa makubaliano yanayoendelea kati ya pande hizo mbili, hususan katika sekta ya usafirishaji wa baharini na biashara ya kimataifa.

Taarifa hiyo inaeleza kuwa kuondolewa kwa vikwazo hivyo kunaweza kufungua njia ya kurejea kwa shughuli za kawaida za kibiashara katika bandari za Iran, ambazo zilikuwa zimeathiriwa na mashinikizo ya muda mrefu ya kiuchumi na kisiasa.

ABNA imeripoti kuwa hatua hii inatajwa na wachambuzi kuwa inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mlingano wa kiuchumi katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika sekta ya nishati na usafirishaji wa kimataifa.