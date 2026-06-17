Kwa nini kushindwa kwa Marekani dhidi ya Iran ni kubwa kuliko vita ya Vietnam?

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Foreign Policy katika makala yake liliandika kwamba rais wa Marekani Donald Trump aliingia katika vita vya kujitolea; vita ambavyo viliisha na janga la kisiasa na kijeshi, na athari zake za muda mrefu zitasalia ndani ya Marekani na nje ya nchi hiyo.

Katika taarifa hii imeelezwa kwamba vita vya Marekani dhidi ya Iran ni kushindwa kwa kimkakati kukali na kuzidi kuliko vita ya Vietnam, kwa sababu vimepiga moja kwa moja maslahi muhimu ya Marekani na kudhoofisha msimamo wa kimataifa wa nchi hii. Wakati vita ya Vietnam haikuzuia Marekani kupata mafanikio katika Vita Baridi.

Udhaifu wa Marekani katika kuingia vita vya muda mrefu

Kulingana na taarifa hii, vita dhidi ya Iran kinatofautiana kwa sura na kushindwa kwa kijeshi kwa Marekani hapo awali. Iran katika vita hivi haikushuhudia uhamasishaji mkubwa wa kijeshi au maandamano ya watu kama yaliyotokea Vietnam. Kigezo cha kushindwa kwa Marekani si idadi ya Wamarekani waliouawa, bali ni kiwango cha uharibifu uliofanywa kwa malengo ya kimkakati ya Marekani.

Vita ya Vietnam, licha ya hasara kubwa ya maisha, haikuweza kubadilisha njia ya nguvu ya Marekani duniani, lakini dhidi ya Iran ilikuwa kinyume kabisa; Marekani ilitoka vitani dhaifu kuliko ilivyoingia. Utendaji wa kijeshi wa Marekani, licha ya ubora wa vifaa, ulifichua ukomo wa nguvu ya Marekani katika vita vya muda mrefu. Kulengwa kwa raia wa Iran, hasa watoto huko Minab, pia kumegeuka kuwa ishara ya vita hivi.