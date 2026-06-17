Sheikh Isa Qassim: Ujumbe wa A'shura Ni Kusimama Dhidi ya Batili na Kushikamana na Haki

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Kiongozi wa kiroho wa Waislamu wa Kishia nchini Bahrain, Sheikh Isa Qassim, amesisitiza kuwa kiini cha ujumbe wa Imam Hussein (a.s.) ni tauhidi na kutokubali kujisalimisha mbele ya nguvu zinazopingana na maadili ya Kiungu.

Sheikh Qassim amesema kuwa tukio la Ashura linawakilisha heshima, ikhlasi, ukweli na uthabiti katika njia ya haki, akibainisha kuwa ni somo muhimu kwa maisha ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

Aidha, ametoa wito wa kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu pamoja na kutumia mafundisho ya kudumu ya mapambano ya Imam Hussein (a.s.) kama mwongozo wa maisha ya kijamii na kiroho.