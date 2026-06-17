Clinton: makubaliano na Iran ni pigo la mwisho kwa Netanyahu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, «Hillary Clinton», Waziri wa Mambo ya Nje wa zamani wa Marekani, alisema: Netanyahu anaamini kwamba vita ni rafiki yake, kwa sababu msimamo wake wa kisiasa unashambuliwa kutoka pande mbalimbali.

Aliongeza: Netanyahu anataka kwa kuchochea vita kuwazuia wapinzani wake wa ndani, na ninaamini kwamba makubaliano na Iran ni pigo la mwisho ambalo litaandaa njia ya kuondoka kwake katika siku zijazo.

Clinton aliendelea kwa kurejelea mkutano wake na Netanyahu mwaka 2009 na akasema: Mada ya mkutano wetu ilikuwa ni jinsi gani tunaweza kurekebisha uhusiano na Saudi Arabia na jinsi gani tunaweza kuwatoa Iran kabisa uwanjani.