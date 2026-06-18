Maelezo ya Mapatano kati ya Iran na Marekani kutoka kwa Ofisa wa Ikulu ya Marekani

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna" kwa kunukuu mtandao wa "Al-Jazeera", ofisa wa Ikulu ya Marekani alisema kwamba maandishi ya maelezo ya mapatano kati ya Iran na Marekani yanayotarajiwa kutiwa saini nchini Uswizi yana vifungu 14, na mkutano ujao katika nchi hiyo utakuwa na jukumu la kuamua katika kubadilisha maelezo haya kuwa makubaliano kamili.

Kuhusu maelezo ya mapatano kati ya Iran na Marekani, alisema kwamba kifungu cha kwanza cha maelezo kinasisitiza kusitishwa mara moja kwa shughuli za kijeshi katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon, na Marekani, Iran na washirika wao wanajitolea kutofanya vitendo vyovyote vya kijeshi dhidi ya nyingine tangu sasa.

Ofisa huyu wa Ikulu ya Marekani, ambaye jina lake halikutajwa, aliendelea kusema: Maelezo haya pia yanasisitiza kuheshimiana kwa mamlaka na uadilifu wa eneo la nchi mbili na kutokiingilia mambo ya ndani ya kila mmoja.

Kwa mujibu wa masharti ya makubaliano haya, Tehran na Washington pia zimejitolea kujadili makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 na uwezekano wa kuongezwa kwa makubaliano ya pande mbili.

Ofisa wa Ikulu ya Marekani aliongeza kwamba Washington pia imejitolea kuanza mchakato wa kuondoa kizuizi cha baharini dhidi ya Iran na kukimaliza kabisa ndani ya siku 30.

Kwa mujibu wa ofisa huyu wa Marekani, "Iran pia imepangwa kushauriana kwa uratibu na nchi za Ghuba ya Uajemi na katika mazungumzo na Oman kuhusu usimamizi wa trafiki katika Mlango wa Hormuz."

Ofisa huyu wa Marekani aliongeza: Kwa mujibu wa maelezo haya, Marekani imejitolea kuandaa mpango wa kujenga upya Iran kwa ushirikiano na washirika wake wa kikanda.

Alisema: Thamani ya mpango huu imetangazwa kuwa dola bilioni 300, na utaratibu wa utekelezaji wake utabainishwa katika makubaliano ya mwisho.

Ofisa huyu wa Marekani aliongeza: Washington pia imejitolea kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kulingana na ratiba na ndani ya mfumo wa makubaliano ya mwisho.

Alisema mwishoni: Iran pia imesisitiza kwamba haitatafuta kupata au kuendeleza silaha za nyuklia.