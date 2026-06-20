Gharama kubwa ya vita dhidi ya Iran inamlemaza Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la New York Times katika ripoti yake lilisisitiza kwamba gharama za kifedha za uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran tangu Februari 28 zimefikia karibu dola bilioni 132.

Kulingana na ripoti hii, uvamizi wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Iran na Lebanon ulisababisha vifo vya watu 3500 nchini Iran na watu 3700 nchini Lebanon, pamoja na kulengwa kwa shule ya watoto huko Minab.

Gharama ya moja kwa moja ya uvamizi huu wa kijeshi ilikuwa dola bilioni 29, ikijumuisha ujenzi upya wa kambi za Marekani zilizoharibiwa, kubadilisha silaha zilizotumiwa, kupeleka meli za ndege na kurekebisha uharibifu uliofanywa kwa rasilimali za Marekani nchini Saudi Arabia.

Usumbufu katika Mlango wa Hormuz na kupanda kwa bei ya mafuta kulisababisha watumiaji wa Marekani kulipa dola bilioni 60 zaidi kwa mafuta. Gharama za usafirishaji pia ziliongezeka.

Zaidi ya hayo, usumbufu katika njia hii muhimu ya maji ulisababisha uhaba wa salfa ambayo ni sehemu kuu ya mbolea. Wataalamu wa kimataifa pia walionya kuhusu matokeo mabaya ya kupanda kwa bei ya chakula na kuenea kwa njaa duniani.