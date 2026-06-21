Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi: Marekani Inaelewa Zaidi Lugha ya Uchumi Kuliko Ahadi za Kisiasa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA)- Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Mohammad Mokhber, amesema kuwa Marekani inaelewa zaidi lugha ya uchumi na uchambuzi wa gharama na manufaa kuliko ahadi za kisiasa zisizotekelezwa.

Mokhber alieleza kuwa ikiwa makubaliano yataendelea kubaki kwenye karatasi bila kutekelezwa kwa vitendo, mtiririko wa nishati katika eneo la Mashariki ya Kati nao unaweza kusimama, akionya kuhusu athari za kutotekeleza wajibu wa pande husika.

Aidha, alisisitiza kuwa wajadiliani wa Iran hawatakubali chochote isipokuwa utekelezaji kamili wa ahadi zote na kupatikana kwa haki kamili za wananchi wa Iran.

Katika sehemu nyingine ya kauli yake, Mokhber alisema kuwa Iran haitasahau wala kusamehe damu za mashahidi wake, akimtaja pia Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pamoja na watoto wa Minab, akisisitiza kuwa taifa la Iran litaendelea kushikamana na misingi yake katika kutetea haki na heshima ya wananchi wake.