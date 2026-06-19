Jeshi la Iran: Tuko tayari kutekeleza amri za Kiongozi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi na kujibu ukiukaji wowote wa adui

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetoa taarifa rasmi kufuatia ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu na Amiri Jeshi Mkuu, Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, kuhusu hati ya makubaliano iliyotiwa saini kati ya marais wa Iran na Marekani.



Katika taarifa hiyo, jeshi limesema kuwa vikosi vyake viko katika hali ya tahadhari ya juu, vikiwa tayari kutekeleza amri zozote za Kiongozi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi, na kwamba vitatoa ulinzi kwa usalama, heshima na maslahi ya taifa la Iran iwapo adui atakiuka ahadi zake.



Jeshi la Iran limeeleza kuwa matokeo ya vita vya hivi karibuni yameonyesha ushindi wa msimamo wa wananchi wa Iran, likisema kuwa uimara wa wananchi, kujitolea kwa vikosi vya ulinzi, juhudi za serikali pamoja na uongozi wa busara wa viongozi wa nchi vimeilazimisha Marekani na washirika wake kukubali kusitisha mapigano na kuelekea katika makubaliano.



Aidha, taarifa hiyo imesisitiza kuwa Iran itaendelea kulinda haki zake halali na kuunga mkono Muqawama kwa kutegemea uwezo wa Mwenyezi Mungu, mshikamano wa kitaifa na nguvu za vikosi vya ulinzi pamoja na diplomasia ya serikali.



Jeshi hilo limehitimisha kwa kusisitiza kuwa wanajeshi wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) wataendelea kuimarisha uwezo wao wa kijeshi siku baada ya siku, huku wakiwa macho wakati wote na tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya kuilinda Iran endapo adui atakiuka makubaliano yoyote yaliyofikiwa.