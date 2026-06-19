"Mtu kama mimi hawezi kumpa baia mtu kama yeye" – Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei alipofafanua somo Kubwa la Muharram

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, katika hotuba aliyotoa tarehe 15 Agosti 1988, Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei alielezea kuwa funzo la kwanza na kubwa zaidi la mwezi wa Muharram linapatikana katika msimamo wa Imam Hussein bin Ali (AS) huko Karbala.



Alisema kuwa Imam Hussein (AS), licha ya hadhi yake kubwa, aliandamana na watoto wake, wanawake wa familia yake, pamoja na watu wa Nyumba ya Mtume (SAWW), akielekea katika uwanja wa kujitolea kwa ajili ya kulinda dini na haki.



Kwa mujibu wa Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei, tukio hilo linafundisha kwamba kila anayemwamini Mwenyezi Mungu na Uislamu anapaswa kutambua wajibu wake. Alisisitiza kuwa pale ambapo utetezi wa Uislamu unakuwa ni jukumu, Muumini anapaswa kuwa tayari kujitoa hata kwa vitu vinavyompenda zaidi, ikiwa ni pamoja na maisha yake na ya wapendwa wake.



Kauli hiyo imeambatana na msemo mashuhuri wa Imam Hussein (AS): "Mtu kama mimi hawezi kumpa baia mtu kama yeye", unaodhihirisha msimamo wa kutokubali dhulma, ufisadi na utawala usio wa haki, hata kama gharama yake ni kutoa mhanga wa kila kitu.