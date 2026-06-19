Jenerali Ismail Qa'ani: Gaza pia ina “Tufani” yake; msidharau uwezo wa Muqawama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Kamanda wa Kikosi cha Quds katika Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Jenerali Ismail Qa'ani, amesema kuwa Gaza pia ina uwezo mkubwa wa kujibu mashambulizi, akitoa onyo dhidi ya kudharau nguvu za Muqawama.

Qa'ani alisema kuwa walipoonya hapo awali kuwa Hezbollah ilikuwa imejiandaa kwa operesheni za kujibu mashambulizi, baadhi ya watu hawakuchukua tahadhari hiyo kwa uzito, jambo ambalo, kwa mujibu wake, liliwaingiza katika hali ngumu na kusababisha vifo vya watu wengi.

Akiendelea na kauli yake, Jenerali Qa'ani alionya kuwa Gaza nayo ina kile alichokiita "Tufani", akisema kuwa iwapo hatua za kijeshi zitachukuliwa kwa kufuata matakwa ya viongozi wa kisiasa bila kuzingatia hali halisi ya uwanja wa mapambano, kuna uwezekano wa kukumbana na majibu makali kutoka kwa Muqawama.

Amehitimisha kwa kutoa tahadhari kwamba kupuuza uwezo wa vikundi vya Muqawama kunaweza kusababisha matokeo makubwa, akiwataka wanaohusika kuwa waangalifu katika maamuzi yao ya kijeshi na kisiasa.