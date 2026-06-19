Sheikh Naïm Qassem: “Tumezaliwa huru kupinga dhulma, ukoloni na utegemezi; upinzani dhidi ya adui ni haki halali”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Katibu Mkuu wa Hezbollah, Sheikh Naïm Qassem, amesisitiza kuwa harakati ya upinzani imejengwa juu ya msingi wa uhuru, kukataa dhulma na kupinga ukoloni na utegemezi wa kigeni, akieleza kuwa msimamo wao hauwezi kubadilishwa na shinikizo lolote la nje.

Katika hotuba yake, Sheikh Qassem alisema kuwa watu wa upinzani “wamezaliwa huru” na wamechagua kwa makusudi njia ya kupinga kila aina ya uonevu, utawala wa nje na mipango ya kuwadhibiti mataifa mengine. Alisisitiza kuwa kukubali utegemezi au kupoteza uhuru ni kinyume na misingi yao ya kiitikadi na kisiasa.

Ameongeza kuwa endapo adui atakabiliana nao kwa silaha, basi nao watajibu kwa silaha, akisisitiza kuwa upinzani wao ni “jibu la lazima” dhidi ya uchokozi na uvamizi, na si uchaguzi wa kuanzisha vita.

Sheikh Qassem alifafanua kuwa msimamo wa harakati hiyo umejengwa juu ya kanuni ya kukataa miradi ya nje inayoonekana kudhoofisha uhuru wa mataifa ya eneo hilo, akisema kuwa wanapinga kila aina ya “qimama” (udhibiti wa nje) na wanashikilia haki ya kujitawala.

Aidha, alihusisha msimamo wao na falsafa ya “Hussein ni njia yetu”, akieleza kuwa ufuasi wa mwenendo huo unawapa nguvu ya kiimani na kisiasa ya kuendelea katika njia ya upinzani dhidi ya kile wanachokiita dhulma na ukandamizaji.

Amesema kuwa kuendelea kushikamana na misingi hiyo ni dhamana ya ushindi, na kwamba kila hatua inayochukuliwa dhidi ya kile kinachoitwa ukoloni au uvamizi ni sehemu ya mafanikio ya harakati yao.

Sheikh Qassem alihitimisha kwa kusisitiza kuwa mapambano yao yanaendelea kwa mujibu wa kanuni zao za kiitikadi, na kwamba hawataacha njia ya upinzani hadi kile wanachokiita haki na uhuru vipatikane.