Meloni Aishukuru Qatar na Pakistan kwa Kufanikisha Makubaliano ya Marekani na Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA- Waziri Mkuu wa Italia, Giorgia Meloni, amepongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran, akieleza shukrani zake za dhati kwa wapatanishi wote waliochangia kufanikisha mchakato huo wa kidiplomasia.

Meloni alizitaja hasa Qatar na Pakistan kwa mchango wao mkubwa katika kuleta makubaliano hayo, akisema kuwa juhudi zao zimefungua fursa muhimu ya kuimarisha amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati.

Aidha, alisisitiza kuwa Italia iko tayari kuendelea kuunga mkono juhudi za kidiplomasia zitakazopelekea utekelezaji wa makubaliano ya kina, huku akieleza kuwa amani hiyo ni fursa inayopaswa kutumiwa ipasavyo.