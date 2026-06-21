Araghchi Akutana na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan Jijini Tehran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amempokea Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, katika mkutano uliofanyika jijini Tehran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, viongozi hao walijadili maamuzi ya hivi karibuni na maendeleo yanayohusu utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano kati ya Tehran na Islamabad, pamoja na njia za kuimarisha uhusiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali.

Mkutano huo umefanyika katika kipindi ambacho Iran na Pakistan zinaendelea kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiusalama na kiuchumi, huku pande zote zikisisitiza umuhimu wa kudumisha mawasiliano ya karibu kwa ajili ya kulinda maslahi ya mataifa yao na kuimarisha utulivu wa kikanda.

Picha zilizochapishwa zinaonyesha Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, akimkaribisha rasmi Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, wakati wa ziara yake nchini Iran.