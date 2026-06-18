Iran Yatangaza Uzinduzi wa AlphaZa, Dawa ya Kwanza ya Ndani ya Tiba ya Saratani kwa Teknolojia ya Mionzi ya Alpha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran (AEOI) ametangaza kuwa Iran iko katika hatua za mwisho za kuzindua rasmi AlphaZa, dawa ya kwanza ya tiba ya saratani inayotumia mionzi ya alpha iliyobuniwa na kutengenezwa ndani ya nchi.

Kwa mujibu wa maelezo hayo, AlphaZa imeundwa mahsusi kwa ajili ya kutibu saratani zilizo katika hatua za juu na ambazo zimeonyesha usugu dhidi ya mbinu za kawaida za matibabu, hatua inayotarajiwa kuleta matumaini mapya kwa wagonjwa wengi.

Afisa huyo alisema kuwa uzinduzi wa AlphaZa unaonyesha mafanikio makubwa ya Iran katika sekta ya teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani, hususan katika huduma za afya na tiba za kisasa.

Wataalamu wanaamini kuwa kuanza kutumika kwa dawa hiyo kutaimarisha uwezo wa Iran katika kutengeneza dawa za kisasa za nyuklia na kupanua huduma za matibabu ya saratani kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu iliyozalishwa ndani ya nchi.