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Araghchi: Ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ni Mwanga wa Njia kwa Diplomasia ya Iran

19 Juni 2026 - 10:22
News ID: 1829037
Araghchi: Ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ni Mwanga wa Njia kwa Diplomasia ya Iran

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema ujumbe wa hivi karibuni wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ni mwongozo muhimu kwa maafisa wote wa sera za nje na utasaidia kulinda heshima ya taifa pamoja na haki za wananchi wa Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amepongeza maelekezo, busara na uungaji mkono wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akisema kuwa ujumbe wake wa hivi karibuni ni mwanga wa njia kwa maafisa wote wanaohudumu katika sera za nje za Iran.

Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi jioni, Araghchi alisema kuwa ujumbe huo wa hekima utakuwa dira kwa watendaji wote wa Wizara ya Mambo ya Nje, huku akieleza shukrani zake za dhati kwa maelekezo na msaada wa Kiongozi wa Mapinduzi.

Aliongeza kuwa hana shaka kwamba maelekezo hayo ya dhati yatakuwa nguzo muhimu katika kulinda heshima ya taifa, kutetea haki za wananchi wa Iran, na kuendeleza kwa uwajibikaji malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu kupitia njia ya diplomasia.

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