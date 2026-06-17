Araghchi Apongeza Uimara wa Vikosi vya Jeshi na Jukumu la Kihistoria la Watu wa Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesifu uimara wa kipekee uliooneshwa na Vikosi vya Jeshi la Iran pamoja na jukumu la kihistoria lililotekelezwa na wananchi wa Iran kupitia mikusanyiko yao ya usiku na uwepo wao katika mitaa na viwanja mbalimbali.

Araghchi alieleza kuwa mshikamano huo wa wananchi na vikosi vya ulinzi ni mafanikio makubwa yanayojivunia na yanayochangia kuinua hadhi ya Iran katika nyanja mbalimbali.

Aidha, alikumbuka kwa heshima na taadhima mashahidi wote waliopoteza maisha kufuatia mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi hiyo, akisisitiza nafasi ya juu ya mashahidi hao katika historia ya taifa la Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Waziri Araghchi alikutana mjini Tehran na mwenyekiti pamoja na wajumbe wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera ya Nje ya Bunge la Iran, ambapo walijadili hali ya hivi karibuni ya kisiasa na mahusiano ya nje ya nchi.

Mazungumzo hayo pia yalijikita katika matukio ya baada ya vita vilivyotajwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na diplomasia ya Iran katika kukabiliana na changamoto za kimataifa.