Ripoti: Trump Aanza Kutilia Shaka Taarifa Anazopokea Kutoka kwa Netanyahu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, ripoti zinaeleza kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, katika siku za hivi karibuni amekuwa akiwauliza mara kwa mara maafisa wakuu wa utawala wake iwapo taarifa anazopokea kutoka kwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, ni sahihi.



Kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani, Trump hakuwa na tabia ya kufanya uchunguzi wa aina hiyo mara kwa mara hapo awali. Hata hivyo, katika kipindi cha sasa, inaelezwa kuwa amekuwa makini zaidi katika kutathmini taarifa anazopewa baada ya mazungumzo yake ya simu na Netanyahu.



Ripoti hiyo inaashiria mabadiliko katika namna Rais wa Marekani anavyopokea na kuchambua taarifa kutoka kwa mshirika wake wa karibu, jambo linalotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama dalili ya kuongezeka kwa tahadhari katika mawasiliano kati ya Washington na Tel Aviv, hasa kuhusu masuala ya usalama na siasa za Mashariki ya Kati.



Hata hivyo, hakuna tamko rasmi lililotolewa na Ikulu ya Marekani au ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel kuhusu taarifa hizo hadi sasa.