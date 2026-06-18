Rais Pezeshkian: Juhudi za Pakistan Zitabaki Kwenye Kumbukumbu ya Wairan Milele

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, ameisifu Serikali ya Pakistan kwa juhudi zake za dhati na mchango wake muhimu katika mchakato wa upatanishi uliowezesha kufikiwa kwa makubaliano ya awali ya kumaliza vita.



Kauli hiyo ilitolewa katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika Alhamisi kati ya Rais Pezeshkian na Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, ambapo viongozi hao walijadili maendeleo ya makubaliano ya hivi karibuni, njia za kuendeleza utekelezaji wake, pamoja na namna ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali.



Rais Pezeshkian alimshukuru Waziri Mkuu Shehbaz Sharif, Mkuu wa Jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir, pamoja na Waziri wa Mambo ya Ndani Mohsin Naqvi kwa nafasi yao katika upatanishi na kurahisisha mazungumzo yaliyopelekea kufikiwa kwa makubaliano ya awali ya kusitisha vita.



Alisema msimamo wa viongozi wa Pakistan uliojengwa juu ya nia njema, udugu wa Kiislamu na uwajibikaji wa kikanda ni mfano bora wa mshikamano kati ya mataifa ya Kiislamu. Aidha alisisitiza kuwa juhudi za dhati za serikali na wananchi wa Pakistan katika kipindi hiki nyeti zitaendelea kubaki zimechongwa katika kumbukumbu ya kihistoria ya wananchi wa Iran, na kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kuthamini mchango huo.



Rais wa Iran pia alieleza matumaini kuwa makubaliano yaliyofikiwa yatafungua ukurasa mpya wa amani, kupunguza mvutano na kuimarisha ushirikiano wa kikanda kwa manufaa ya wananchi wa eneo hilo.



Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, alieleza kuridhishwa kwake na makubaliano yaliyotiwa saini na maafisa wa Iran, Marekani na Pakistan, akisema ni hatua muhimu katika kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda.



Sharif aliipongeza Iran kwa uvumilivu na busara iliyoonyesha wakati wa mazungumzo, akisisitiza kuwa Iran na Pakistan si majirani tu bali ni mataifa ya ndugu yenye uhusiano wa kihistoria, kidini na kitamaduni.



Aidha, alisema serikali yake itaendelea kuunga mkono mchakato wa mazungumzo katika hatua zinazofuata, akieleza kuwa utekelezaji endelevu wa makubaliano hayo unaweza kuleta manufaa makubwa kwa amani, maendeleo na ujenzi wa eneo, pamoja na kupanua ushirikiano wa kiuchumi.



Viongozi hao wawili walihitimisha mazungumzo yao kwa kusisitiza umuhimu wa kuendeleza mashauriano na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Pakistan katika nyanja za sayansi, teknolojia, viwanda, kilimo, biashara, uchumi na sekta nyingine zenye maslahi ya pamoja.