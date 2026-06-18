Ufaransa Yaunga Mkono Njia ya Diplomasia na Hati ya Makubaliano ya Islamabad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, ametangaza uungaji mkono kamili wa Paris kwa mchakato wa kidiplomasia na Hati ya Makubaliano ya Islamabad, akisisitiza umuhimu wa kutumia fursa hiyo kuimarisha amani, utulivu na usalama wa kudumu katika eneo.



Kauli hiyo ilitolewa katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika Alhamisi kati ya Barrot na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi.



Katika mazungumzo hayo, Araghchi alielezea yaliyomo katika Hati ya Makubaliano ya Islamabad, akisisitiza kuwa Marekani ina wajibu wa kuchukua nafasi yenye ushawishi katika kumaliza vita na kusitisha mapigano katika maeneo yote ya migogoro, yakiwemo Lebanon.



Pia alibainisha kuwa makubaliano hayo yanafungua fursa mpya za kupanua uhusiano kati ya Iran na Ufaransa, hasa katika nyanja za uchumi na biashara. Aidha, alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na taasisi za kimataifa, ikiwemo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kuunga mkono utekelezaji wa makubaliano hayo na kuimarisha juhudi za amani.



Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa alisisitiza tena kuwa Paris inaunga mkono kikamilifu mchakato wa kidiplomasia na Hati ya Makubaliano ya Islamabad, akieleza matumaini kuwa hatua hiyo itachangia kuleta amani, utulivu na usalama wa kudumu katika Mashariki ya Kati.



Viongozi hao wawili pia walikubaliana kuhusu umuhimu wa kuhakikisha usalama wa usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz kwa kuzingatia sheria za kimataifa, wakisisitiza kuwa njia hiyo ya maji ni muhimu kwa amani ya kikanda na biashara ya kimataifa.